مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بج مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجراحه في قصف من لبنان

وطنا اليوم_قُتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي، في قصف من جنوب لبنان، على بلدة عرب العرامشة بمنطقة الجليل شمالي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأحد: “توفي الضابط برتبة رائد متقاعد دور زيمل، متأثرا بجراحه، الذي أصيب في هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة الجليل شمال البلاد الأسبوع الماضي”.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي إلى 605 جنود وضباط، و260 منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وعلى وقع أحداث غزة، تتبادل كتائب فلسطينية و”حزب الله” من لبنان مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا متقطعا، خلف قتلى وجرحى على جانبي “الخط الأزرق” الفاصل، معظمهم في لبنان.