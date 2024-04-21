عاجل.. نتنياهو: سأتصدى بكل قوتي لأي عقوبات على الوحدات العسكرية

وطنا اليوم_قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سيتصدى لأي عقوبات تُفرض على أي وحدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد وحدة؛ بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري، السبت، أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات على وحدة “نتساح يهودا” الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه ليس على علم بهذا الأمر.

وقال نتنياهو في بيان: “إذ اعتقد أي شخص أن بإمكانه فرض عقوبات على أي وحدة تابعة للجيش (الاحتلال) الإسرائيلي، فسأتصدى لها بكل قوتي”.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وحدة “نتساح يهودا” التابعة له وحدة قتالية نشطة، وتعمل وفق مبادئ القانون الدولي.

وقال: “بعد ما نُشر عن فرض عقوبات على الوحدة، فإن جيش (الاحتلال) الإسرائيلي لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فسيتم مراجعته. يعمل جيش (الاحتلال) الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون”.