وطنا اليوم_أكد مصدر السبت، رفع حالة الطوارئ في جميع محافظات الأردن، وذلك بعد قرار إغلاق الأجواء أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا.



وفي وقت سابق السبت، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، أن الأردن قرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا “في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة”.



وقالت الهيئة في بيان: “اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداءً من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساءً بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات”.