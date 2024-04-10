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الملك يؤكد على استمرار الأردن بالوقوف مع الشعب الفلسطيني

منذ ساعتين
الملك يؤكد على استمرار الأردن بالوقوف مع الشعب الفلسطيني

وطنا اليوم_كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن اتصال هاتفي جرى بين جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.


ونقلت وفا أن عباس أطلع جلالة الملك ، على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء الفلسطينيون فورًا، مشددا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدا أهمية نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.


وأكدت الوكالة أن جلالة الملك أكد على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.


وتبادل جلالة الملك والرئيس الفلسطيني التهاني لمناسبة عيد الفطر، وأكدا على الاستمرار في التنسيق والتشاور على المستويات كافة.


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