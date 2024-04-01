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الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

منذ 6 ثواني
الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

وطنا اليوم_بحث جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز المساعي المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية.

وأكد جلالته والرئيس الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، ضرورة التحرك الدولي الجاد لمنع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة.

وبحثا العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

واطمأن الرئيس الإماراتي، من جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن الأوضاع في الأردن، ودعا الله عز وجل أن يحفظ المملكة الأردنية وشعبها الشقيق ويديم عليهما نعم الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا وقوف دولة الإمارات مع الأردن بما يصون أمنه ويحفظ استقراره.

من جانبه أعرب جلالة الملك، عن تقديره لسموه على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه المملكة الأردنية وشعبها متمنياً للإمارات دوام التقدم.


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