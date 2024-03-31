استشهاد منفذ عملية طعن شرقي أسدود..

وطنا اليوم_قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت منفذ عملية الطعن في غان يفني شرقي أسدود، مشيرة إلى سقوط عدد من المصابين.



من جهته، قال الإسعاف الإسرائيلي إن 3 مصابين في هذه العملية جروحهم خطيرة، في حين تداولت منصات إسرائيلية وفلسطينية مشاهد قالت إنها من مكان الحادثة.



و تجري قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تمشيطا في موقع عملية الطعن بحثا عن مشتبه فيهم.