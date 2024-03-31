بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استشهاد منفذ عملية طعن شرقي أسدود..

منذ ساعة واحدة
استشهاد منفذ عملية طعن شرقي أسدود..

وطنا اليوم_قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت منفذ عملية الطعن في غان يفني شرقي أسدود، مشيرة إلى سقوط عدد من المصابين.

من جهته، قال الإسعاف الإسرائيلي إن 3 مصابين في هذه العملية جروحهم خطيرة، في حين تداولت منصات إسرائيلية وفلسطينية مشاهد قالت إنها من مكان الحادثة.

و تجري قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تمشيطا في موقع عملية الطعن بحثا عن مشتبه فيهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:26

الأردنيون يجمعون 1.2 مليون دولار لحملة “غزة معا ننصرها: إغاثة وايواء”.. وباب التبرع مفتوح

01:49

نشطاء وناشطات مخيم الطالبية ولواء الجيزة يؤكدون أهمية التواصل بين الشعب والأحزاب، ويشددون على الحاجة لتحقيق النضج السياسي لضمان تعزيز المشاركة

01:38

اتحاد العمال: إضعاف الجبهة الداخلية لا يخدم الأشقاء في غزة ويهدد السلم المجتمعي

01:31

حماس: فتح أرسلت رجال أمن لشمال غزة بذريعة تأمين المساعدات

01:18

الفيصلي يحسم كلاسيكو الأردن ويواصل مطاردة الحسين إربد

01:07

جمعية سيدات الشوبك الخيرية: قصة نجاح تُتوّج بوسام اليوبيل الفضي

00:06

أشغال المفرق: ثلاث قضايا سرقة شواخص مرورية أمام القضاء

23:28

القسّام: قصفنا جنود وآليات العدو بمحيط الشفاء

22:20

شهود عيان  : انهيار شارع بيت رأس الرئيسي في إربد

22:09

من خلال ملتقى شبابي نوعي، حزب إرادة من المحافظات والجامعات إلى عمان الغربية والعنوان “كيف تكون إنت الواسطة”

21:35

مصادر: مجلس النواب يعقد جلسته الأخيرة غدا

21:31

النائب ميادة شريم لجماهير الفيصلي والوحدات : كونوا في خندق الوطن والقضية

وفيات
وفيات الأحد 31-3-2024وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة اللهنعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمد