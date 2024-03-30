حزب عزم يرفض محاولات إثارة الفوضى والنيل من الوحدة الوطنية

وطنا اليوم_أصدر حزب عزم بيانا أكد من خلال رفضة التام بالمساس بأمن واستقرار الوطن والعبث بمقدراته ومكتسباتة الوطنية ومحاولات إثارة الفوضى والنيل من الوحدة الوطنية ووقوفة التام خلف القيادة الهاشمية المظفرة واجهزتنا الأمنية، وتاليا نص البيان:-



أكد حزب عزم رفضه لأي مساس بأمن واستقرار الوطن والعبث بمقدراته والاعتداء على رجال الأمن، ووقوفه خلف الاجهزة الامنية في التصدي لكل يد تسعى للعبث بأمن الاردن ، وعدم السماح لأي شخص أو جهة المساس بالوطن وأمنه.



واشار الناطق الاعلامي الحزب، محمد السلامات البروماي الى تاكيد امين عام الحزب المهندس زيد نفاع وكافة اعضاء الحزب، على ان الاحتجاج والمطالبة السلمية بالحقوق هما حق يكفله الدستور، الا ان أي تعبير غير حضاري من شأنه العبث والتخريب والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، مطالبين أبناء الوطن بتغليب المصلحة الوطنية والحس بالمسؤولية والانتماء الصادق المتأصل لديهم.





وحذر حزب عزم الى ضرورة الانتباه والحذر من اصحاب الاقلام المسمومة والاصوات التي تطلق سمومها لاثارة الفتن واحداث شرخ في الصف الداخلي وعدم الالتفات للإشاعات وبؤر الفتن من أصحاب الأجندات الخارجية الذين يحاولون المساس بالثوابت الوطنية والتأثير على النسيج المجتمعي المتماسك وسيبقى الأردن وشعبه وجيشه العربي واجهزته الأمنية أنموذجا وطنيا قوميا فريدا للعطاء والوفاء والتضحية في سبيل الأمة العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية والقدس بشكل خاص في ظلال مسيرة مباركة بقيادة هاشمية حكيمة .



وناشد عزم الشعب الأردني بعدم الالتفات الى الشعارات التي لن تؤدي إلا الى زعزعة الاستقرار، وتغليب مصلحة الوطن والحس بالمسؤولية والانتماء الصادق المتأصل لدى الاردنيين، ليبقى الأردن وطنا حرا عزيزا وملاذا لكل من يُنشد الأمن والأمان.



واشار البيان الى التفاف حزب عزم خلف مواقف جلالة الملك المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة بشكل مستدام، وأن الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني استنادا إلى حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية