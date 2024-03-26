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بيان مهم من حماس بشأن تطورات المفاوضات

منذ ساعة واحدة
بيان مهم من حماس بشأن تطورات المفاوضات

وطنا اليوم_أصدرت حركة حماس بيانا أوضحت فيه آخر تطورات المفاوضات بشأن الصفقة وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس في البيان، إنها أبلغت الوسطاء، أنَّ الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدَّمتها يوم 14 مارس الجاري؛ لأنَّ ردَّ الاحتلال لم يستجب لأيٍّ من المطالب الأساسية “لشعبنا ومقاومتنا”.

وأكدت الحركة أن مطالبها هي وقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى.

وجددت الحركة التأكيد على أنّ نتنياهو وحكومته المتطرّفة يتحمَلون كامل المسؤولية عن إفشال كلّ جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن.


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