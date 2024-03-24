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بالفيديو والصور وطنا اليوم ترصد معاناة المواطنين في البربيطة محافظة الطفيلة

منذ 16 ثانية
بالفيديو والصور وطنا اليوم ترصد معاناة المواطنين في البربيطة محافظة الطفيلة

وطنا اليوم_كشفت حملة خيرية نفذتها شركة البوتاس العربية بالتعاون مع متطوعين من عمان يوم الجمعة الماضي  إستفاد منها 100 أسرة عفيفة أغلبهم يسكن في خيام مشاهد صادمة لسكان المنطقة   .

حيث قدمت الحملة عشرات الطرود الغذائية  بالاضافة لمساعدات مالية قدمها محسنين شاركوا بتنفيذ الحملة، وقد ثقت عدسة الحملة مشاهد صادمة بتلك المناطق تظهر حجم معاناة المواطنين من حيث مياه الشرب الغير صالحة للاستهلاك  البشري  هناك .


وقال احد المتطوعين اثناء توجهه لتسليم احد الخيم المساعدات انه قد مشى قرابه ال 300 م بطريق وعره ووجد العائلات هناك يشربون من مياه لونها اقرب للسفار وبين انها غير صالحه للشرب واثناء تنقله بين الخيم وجد احد الطالبات الجامعيه كانت تدرس داخل الخيمة.

بالاضافه لوجود سيده مسنه وحيده في احدى الخيم كانت بحاجه الى الرعايه والعناية الطبية .

وتسبب المشاهد الذي وثق بعضها المتطوعون بالذهول والصدمه مما راوه حيث الطفوله المحزنه هناك كانت اشبه لاطفال غزه فصدموا بفرحه اطفال حين دخل المتطوعون بكيس من الخبز على احد الخيام   ليقترب طفل منهم وبيده رضعت حليب وهو حافي قدمين وعراه على التراب .

كما وثق المتطوعون العديد من الخيام لا توجد بها ثلاجات او اماكن للاستحمام في الخيام .

وقد ثقت عدسة الحملة مشاهد صادمة بتلك المناطق تظهر حجم معاناة المواطنين هناك .


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