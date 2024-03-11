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وزارة المالية تصدر أمرا ماليا للصرف على النفقات العامة للشهر الحالي

منذ 6 ثواني
وزارة المالية تصدر أمرا ماليا للصرف على النفقات العامة للشهر الحالي

وطنا اليوم_أصدر وزير المالية محمد العسعس اليوم الاثنين، الأمر المالي رقم 3 لعام 2024 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.


وأكد العسعس في الأمر المالي على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2024 التي تنص على أنه “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة”.


كما أكد فيه على نص المادة (15/أ) التي تنص على أنه “يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة “.
(بترا)


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