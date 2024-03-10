ضبط 32 تنكة زيت زيتون مغشوش في محافظة إربد

وطنا اليوم_ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة لمركز أمن كفريوبا غرب محافظة إربد اليوم الأحد، 32 تنكة من زيت الزيتون المغشوش، والتي كان من المخطط أن يتم توزيعها وبيعها في أسواق المحافظة قبل حلول شهر رمضان المبارك.





وقال مصدر أمني إن كمية الزيت المضبوطة كان سيتم بيعها في الأسواق على أنها زيت زيتون بكر، وقد جرى ضبطها من قبل الفريق الأمني في مركز كفريوبا بعد ورود ملاحظة بخصوصها، مضيفا أنه تبين أنها عبارة عن زيوت ذات أصناف رديئة تم خلطها بصبغات صناعية ومواد حارة الطعم.



وأضاف بعد عملية مراقبة وتحري دقيقة، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به وضبط 32 تنكة زيت مغشوشة كانت محملة على سيارة نقل وفي طريقها للأسواق ليتم بيعها هناك.



كما قامت مرتبات شرطة كفريوبا والبحث الجنائي بتحويل الكمية المضبوطة من الزيت المغشوش إلى الجهات المختصة لإتلافها، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.