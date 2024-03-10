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اجراءات وقرارات حكومية بشأن شهر رمضان

منذ 3 ساعات
اجراءات وقرارات حكومية بشأن شهر رمضان

وطنا اليوم_أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، استعداد الوزارة لشهر رمضان المبارك منذ نحو شهر، من خلال الرصد اليومي لأسعار السلع، والرقابة على الأسواق، وضمان توفر كل السلع دون انقطاع، خاصة الغذائية منها.
وأشاد الشمالي بالتكاملية التي يعمل بها القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن الشراكة في مختلف الأزمات، مثلت مضرب مثل في توفير كل المواد في الأسواق لا سيما الغذائية منها.

وأشار إلى استقرار أسعار معظم السلع الغذائية والمواد الأساسية، وارتفاع أسعار بعض المواد الطازجة كاللحوم، بسبب ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، وارتفاع تكاليف الشحن الجوي الذي اعتمد بديلاً لها، بسبي اضطرابات باب المندب.
بدوره أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، وفرة المنتج المحلي من الخضار والفواكه والدواجن واللحوم، باحتياطيات أكبر من الحاجة الفعلية للسوق المحلية، وبأسعار مناسبة.



واعتبر رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن الأزمة الحالية في باب المندب، أصعب من الظروف التي رافقت جائحة فيروس كورونا، إلا أن الإجراءات الحكومية ساهمت في التخفيف من تداعياتها على القطاع الخاص، خاصة التجاري.


فيما قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن المرحلة الحالية من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعد ذهبية، إذ استطاع القطاع الصناعي تجاوز تحديات الشحن القائمة في باب المندب.



ولفت رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن، فارس حمودة، إلى توفر 16-18 مليون دجاجة في السوق المحلية لشهر رمضان المبارك، مشيداً بقرارات وزارة الزراعة، المتعلقة بوقف تصدير بيض التفريخ لمدة شهر، وإيقاف تصدير لحوم الدواجن قبيل رمضان.


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