” النشمية خلود الزويري “«ابنة الجيش» إعلامية قوامها العطاء والتميز في الإعلام العسكري

جمال سلامه الرياحي

وطنا اليوم – نشمیة من نشميات قواتنا المسلحة تاجها الهاشمي وشعارها الوطن فارسة إعلامية عسكر،ية في وطننا المعطاء، ندرك بأنها على قدر عال من التميز الإعلامي فھي تضع كل خبراتھا وتوظف محتواها الفكري وتجسد الدور الريادي للنشمية الأردني⅞ة في كافة المواقع والميادين، فالكتابة عن شخص ما تعد مسؤولية كبيرة، فكيف إذا كانت هذه الشخصية قامة إعلامية أردنية، حياتها مليئة بالعطاء، ولا زالت تبدع في كل يوم.

مقالي اليوم عطر كلماته تفوح من حروفه الشجية عن إحدى النشميات الإعلاميات الأردنيات المتألقات في وطننا العزيز التي استطاعت أن تؤدي دورها بأمانه وإخلاص منقطع النظير، إرسالها الريادة، والتميز، والارتقاء الإيجابي، صاحبة سيرة ومسيرة، يملؤها النجاح الباهر في سماء الإعلام الأردني.

فعندما نتحدث عن إعلاميات أردنيات ونشميات ذات رسالة صادقة في العمل الإعلامي فنحن نتحدث عن أيقونة وفارسة إعلامية عسكرية نشمية أردنية مبدعة في مديرية الإعلام العسكري، فإن سهام الكلمات وحروفها عن الملازم أول “الإعلامية خلود الزويري” لتثبت جدارتها ويشاع اسمها وسيرتها العطرة لدى الأوساط الإعلامية الأردنية.

“الملازم أول خلود الزويري ” فارسة إعلامية يملؤها العطاء بهيبة عسكرية أردنية

تربت وترعرعت في مدرسة الهاشميين التي كانت ولا زالت تخرج نشميات يعشقن الوطن فارسة إعلامية تتألق يوما بعد يوم تضيء شاشات التلفاز عبر برنامج “نشامى الوطن” بإطلالتها المتنوعة وأفكارها المتميزة وعملها المحب الصادق، نشمية عسكرية أردنية ذات رسالة سامية، فعندما تقترب منها تدهشك بشخصيتها متعددة الجوانب تمتلك صفات ومزايا خاصة تتمتع بحيوية ونشاط لافت بكل اقتدار.

بدأت مسيرتها العطرة بالعطاء والتميز والعمل الإعلامي بإبداع منقطع النظيرمحترفة متميزة ذات طاقة إيجابية إبداعية احترافت في عملها تواصل ليلها ونهارها دون كلل أو ملل في تقديم رسالتها الإعلامية السامية بكل اقتدار وعزم في الإعلام العسكري الأردني نجمة يبرق نورها في سماء الأردن نالت حضورا زاهيا بهيا.

هذه الفارسة التي سخرت قدراتها المتنوعة في خدمة وطننا وأهلة على امتداده أثبتت إبداعها وأداءها المتميز على أرض أردنا الطهور، لتؤكد بشخصيتها الإعلامية البارزة وعملها المتقن ومكانتها ومعرفتها العلمية والمعرفية الواسعة أن المرأة الأردنية المعطاءه المتطوره مع التطور الحديث بما فيها وسائل الإعلام بأن تكون النشمية الأردنية سيدة التميز والإبداع.

“الملازم أول خلود الزويري ” نجمة إعلامية طموحها الإبداع والتالق

شخصية فذة واعية مفعمه نشمية أردنية أعطت فأخلصت اجتهدت فأجادت فلا نكتفي بالكلمات إنما علينا أن نجعل منها مثالا إعلاميا واضحا لتعطي لوحة متنوعة عن عمل بنت الوطن المبدعة حينما تؤمن بأنها قادرة على إثبات ذاتها وثقتها وكفاءتها وعطائها، الذي يتجاوز حدود السماء

ليست إعلامية تقليديه بل إنها بحد ذاتها طاقة يملؤها العطاء، متميزة في العمل والأداء، عنوانها النجاح والتألق والارتقاء في مسيرتها الإعلامية، بذلت وتبذل جهودا جليلة في رسالتها لتخلق حالة من التألق والإبداع على صعيد متواصل بثقة واقتدار.

الحروف والكلمات تعجز عن وصف النشمية وعطائها وإبداعها التي تتلمذت في المدرسة العسكرية الهاشمية سطع نجمها في الوسط الإعلامي الأردني، فوجب علينا إبراز ما تقدمه وتقديم لها الدعم في مسيرتها السامية فهي نبراس للرسالة الإعلامية أين ما حلت وطلت وما تحمله من أصالة عطرها حب الأردن وتجاها الهاشمي.

فارسة إعلامية متألقة لھا منا كل تقدیر واحترام، متمنین لها المزید من التقدم والنجاح على طریق الإنجازات فنحن نرفع قبعاتنا لك، فسيري بيمن الله ورعايته ولا تلتفتين إلى الوراء فجهودك واضحة كش4عاع الشمس وعملك الطيب دليل على إخلاصك وإبداعك أيتها النشمية.