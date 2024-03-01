مريض نفسي يطعن 4 مصلين في مسجد الصحابة بالرصيفة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن ثلاثينيا يُعاني من أمراض نفسية دخل إلى مسجد الصحابة، الأربعاء الماضي في أثناء صلاة العشاء في منطقة حطين بلواء الرصيفة.

وأضاف الناطق الإعلامي في بيان، إن الثلاثيني اعتدى بواسطة أداة حادة على 4 من المصلين أُصيبوا بجروح سطحية، إذ تم إسعافهم للمستشفى.

وأشار إلى أن حالة المصابين العامة حسنة، مبينا أن الأجهزة الأمنية ضبطت الشخص وباشرت التحقيقات