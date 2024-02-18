الرياض – السعودية – وطنا اليوم – توجت التايلندية باتي تافاتاناكيت بلقب بطولة ارامكو السعودية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي اختتمت منافساتها في نادي الرياض للجولف.

وتمكنت تافاتاناكيت من تصدر منافسات البطولة على مدار أربعة أيام شهدت الكثير من التحدي والمتعه الا ان التايلندية بارتي كانت الأقرب الى الفوز وقدمت نفسها كبطلة جديدة للبطولة حيث بلغت قيمة الجائزة الأولى 750 ألف دولار فيما بلغت قيمة جوائز البطولة ٥ ملايين دولار وهي الأكبر في الجولات الاحترافية الأوروبية للسيدات والتي جائت بنفس قيمة الجوائز المقدمة لبطولات الرجال.

وعودة الى المنافسات الختامية فقد شهدت تحديا كبيرا بين اللاعبات اللواتي تنافسن على مراكز المراكز والألقاب الا ان نافاتاناكيت حرصت على ان تحافظ على هدوئها دون الاكتراث لنتائج باقي المنافسات فسجلت “ايجل” في الحفرة الخامسة مما جعلها تبتعد بالصدارة عن أقرب منافسيها إستر هينسيليت وتشارلي هال مما جعلها تضمن انها الأقرب للفوز باللقب.

وعقب الفوز قالت تافاتاناكيت:”لقد كان الأمر صعبا حقا وأضافت: “واجهت الكثير من التحديات لكن هذا الامر منحني القوة حيث كنت أدرك انه على عدم النظر الى الخلف استمتعت بكل الأوقات وكنت أقول لنفسي يجب علي ان استمتع وانا ممتنة لكل اللحظات التي توجتني بطلة.”

في سياق متصل تابعت الألمانية إستر هاينسليت نحو تسجيل بسبعة تحت المعدل حيث جمعت في اليوم الثالث 65 نقطة بثلاثة أقل من المستوى عن اليوم الأخير، وحلت في المركز الثاني وفازت بجائزة قدرها 450 ألف دولار.

وحلت في المركز الثالث اليابانية منامي كاتسو والتي سجلت في هذه البطولة اول فوز احترافي لها وظهرت بمستوى جيد مقارنة مع الأسماء الكبيرة المتواجدة في البطولة.

في هذه الأثناء، لم تتمكن الإنجليزية تشارلي هال من الاستفادة من النتيجة التي سجلتها في اليوم الثالث واكتفت بحصولها على المركز الرابع

وعلى مدار أيام البطولة شهدت المنافسات حضورا جماهيريا كبيرا من عشاق لعبة الجولف الذين حرصوا على الاستمتاع بأداء نجمات البطولة في نادي الرياض للجولف.