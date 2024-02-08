شركة فيت تكشف عن اتفاقية للتحول الرقمي في الأردن

وطنا اليوم – فيت للألعاب الإلكترونية، التي يوجد مقرها الرئيسي في الأردن، هي منظمة للرياضات الإلكترونية لديها الكفاءة على اكتشاف أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم وتمكينهم من المشاركة بالبطولات العالمية, وتبرز قدرات لاعبي FATE ومهاراتهم من خلال المشاركة المتميزة في المباريات العالمية وهيمنتها على بطولة العديد من هذه الألعاب. تواصل FATE، الرائدة في مجال الابتكار وتنمية المواهب، تشكيل مستقبل الألعاب الالكترونية التنافسية في جميع أنحاء العالم.

مركز العقبة الرقمي، وهو مركز متكامل لحلول تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الأردن والمنطقة، اسس لتلبية الطلب المتنامي على خدمات تكنولوجيا المعلومات المتطورة للشركات ومزودي خدمات الاتصالات في المنطقة. ويضم مركز بيانات محايد بسعة 6 ميجاوات، والذي يعد اكبر مركز بيانات في الأردن و احد أكبر مراكز البيانات في المنطقة

يوفر مركز العقبة الرقمي إمكانية الوصول إلى العديد من المنصات السحابية وتطبيقات ال VSAT. كما أنه يمتلك محطة انزال للكابلات البحرية التي توفر سعات إنترنت كبيرة للأردن والدول المجاورة – مصممة لتلبية المتطلبات المتنوعة لعملائها، بما في ذلك؛ شركات الألعاب الإلكترونية وشبكات توصيل المحتوى الرقمي ومقدمي خدمات الإنترنت وغيرهم.

و قد علق محمد المجالي، الرئيس التنفيذي لشركة FATE Esports: “بفضل الإنترنت والبنية التحتية المتطورة التي يوفرها Aqaba Digital Hub، فإننا نساهم بقوة بدعم تطور الرياضة الإلكترونية كأول منظمة للرياضات الإلكترونية في العالم تتنافس من الشرق الأوسط إلى الخوادم الأوروبية بزمن وصول يصل إلى 30 millisecond. وهذا يمنح لاعبينا وفرقنا ميزة كبيرة ويفتح أبوابًا جديدة للمنطقة بأكملها. نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة.”

وقال إياد أبو خورما، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز العقبة الرقمي: “نحن في مركز العقبة الرقمي ندرك أهمية قطاع صناعة المحتوى الرقمي والألعاب الالكترونية. وقد جاء هذا التعاون مع FATE Esports لإيماننا الكبير بمستقبل هذا القطاع، حيث يتلاقى احدث تكنولوجيات الاتصلال بالشغف لإعادة تعريف مشهد الألعاب.

وتشمل الشراكة توفير خدمات الاتصال لمنشأة FATE للرياضات الإلكترونية في عمان، الأردن. ويبرز هذا التعاون من خلال وضع شعار Aqaba Digital Hub على قمصان فريق FATE وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حين أنه من المتوقع الإعلان عن المزيد من الإعلانات في عام 2024، فإن الضوء حاليا يسلط على الاستفادة من هذا التحالف لتعزيز أداء اللاعبين ورؤية وصول العلامة التجارية إلى آفاق جديدة.