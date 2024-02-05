بنك الإسكان يطلق حملة “سنت ذهب” لجوائز حسابات التوفير للعام 2024 رابِحِين من كل محافظة من محافظات المملكة

وطنا اليوم – أعلن بنك الإسكان عن إطلاق حملته السنوية لجوائز حسابات التوفير لعام 2024، تحت شعار “سنتك ذهب” والتي تتميز بوجود رابِحِين من كل محافظة من المحافظات؛ حيث تقوم الحملة على تقديم 13 جائزة في كل فئة من فئات السحب اليومية، والأسبوعية، والشهرية، والربعية، ونصف السنوية وجائزة نهاية العام، وبحيث يكون هناك رابِحِين من كل محافظة من محافظات المملكة.

وتنطوي الحملة الهادفة للتشجيع على ثقافة الادخار، على فرص أعلى للربح يتيحها البنك أمام عدد أكبر من المدخرين، يتم التنافس عليها ضمن كل محافظة على حدة؛ حيث يقدم البنك 13 جائزة لكل فئة من فئات جوائز الحملة، تتوزع على رابح من كل محافظة ورابِحَين اثنين من العاصمة عمّان.

ويقدّم البنك يومياً 13 ليرة ذهب، فيما يقدم شهرياً 13 أونصة ذهب، بالإضافة لتقديم 13 جائزة كل منها عبارة عن ربع كيلو ذهب في شهر آذار وكذلك في شهر حزيران، و13 جائزة أخرى كل منها عبارة عن نصف كيلو ذهب في شهر أيلول، و13 جائزة في نهاية العام كل منها عبارة عن كيلو من الذهب.

ويذكر أن بنك الإسكان يمتلك شبكة كبيرة من الفروع تمتد وتشمل جميع محافظات المملكة من الشمال للجنوب، وجاءت هذه الحملة لتزيد عدد الجوائز وإمكانية الربح وتمنح عملاء البنك في جميع المحافظات فرصاً للربح، وهي متاحة لأي من العملاء الذين لا تقل أرصدة حساباتهم عن 100 دينار للجائزة اليومية، و500 دينار للجائزة الشهرية، و2500 دينار للجوائز الربعية ونصف السنوية والكبرى.

وتعتبر هذه الحملة امتداداً لحملات جوائز حسابات التوفير السابقة والمنفذة عبر السنوات، والتي كان البنك قد استهلها لأول مرة في العام 1977.

نبذة عن بنك الإسكان

تأسس بنك الإسكان – الذي يُعد اليوم واحداً من أكبر البنوك على الصعيدين الأردني والإقليمي وأكثرها تطوراً- في عام 1973، كأول بنك متخصص في تقديم التمويل الائتماني اللازم لدفع عجلة العمران السكاني في الأردن برأسمال قدره نصف مليون دينار، وبعد تحوله إلى بنك تجاري شامل في عام 1997 تمت زيادة رأسماله أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، كان آخرها في عام 2017 حيث أصبح 315 مليون دينار أي ما يعادل (444 مليون دولار أمريكي).

وبفضل أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الثاقبة، رسخ البنك مكانته كصرح مصرفي يدعم عملائه من الأفراد والشركات ويقدم لهم مجموعة من الخدمات والحلول المصرفية والمالية والاستثمارية المبتكرة التي تُضاهي أفضل الخدمات المصرفية العالمية.

عُرف بنك الإسكان منذ تأسيسه بريادته في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وتمكنه من إدخال مفاهيم مبتكرة في السوق المصرفي، ويقوم اليوم بدور رئيسي في التحول الرقمي الحديث الذي يشهده القطاع المصرفي الأردني.

وينفرد البنك، الحائز على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والإقليمية والعالمية، بشبكة فروعه الداخلية والخارجية الواسعة في كل من الأردن وفلسطين والبحرين، إضافة الى البنوك والشركات التابعة داخل الأردن وخارج الأردن في كل من الجزائر وسوريا ولندن، ومكاتب التمثيل في العراق والامارات وليبيا.