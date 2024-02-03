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عاجل تتعامل الآن كوادر مديرية دفاع مدني شرق عمان وباسناد من مدريات دفاع مدني الوسط مع حريق مستوع بلاستيك داخل المدينة الصناعية بمنطقة سحاب وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً…

منذ 4 ثواني
عاجل تتعامل الآن كوادر مديرية دفاع مدني شرق عمان وباسناد من مدريات دفاع مدني الوسط مع حريق مستوع بلاستيك داخل المدينة الصناعية بمنطقة سحاب وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً…

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24 ساعة
15:46

ارتقاء شخصين وجرح اخرين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

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تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 448 جمعية ومؤسسة ومركزاً تعُنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

15:28

تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 448 جمعية ومؤسسة ومركز تعُنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

15:19

المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية يلتقي تايلاند غدا

15:16

المنتخب الوطني ينهي مشاركته بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

15:08

“انتاج”: منح الشركات المحلية الأولوية بالعطاءات التقنية يدعم الاقتصاد الوطني

15:04

مطالبة بإيجاد بديل لمكب مخلفات مصانع الحجر والرخام

14:55

العجلوني : فتح بوابة القبول للتجسير (الموازي) وبرامج البكالوريوس والدبلوم (الموازي) في البلقاء التطبيقية الاثنين 5/2/2024

14:28

القبول الموحد: استقبال طلبات التسجيل بالجامعات الرسمية للناجحين بتكميلية التوجيهي غدا

14:25

41.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

13:59

أتفاقية رعاية وشراكة بين مجموعة الخليج للتأمين – الأردن والجمعية الملكية لحماية البيئة

13:34

سلطة وادي الاردن تنفذ مشروع لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

وفيات
شكرٌ على تعازٍ من عشيرة الزعيرات لكل من قدم واجب العزاء والمواساة بوفاة الأستاذ محمد فهد الزعيرات رحمه اللهوفيات الخميس 1-2-2024والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة اللهوفيات الأربعاء 31-1-2024شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصة