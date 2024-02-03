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أخر المستجدات
15:48
عاجل تتعامل الآن كوادر مديرية دفاع مدني شرق عمان وباسناد من مدريات دفاع مدني الوسط مع حريق مستوع بلاستيك داخل المدينة الصناعية بمنطقة سحاب وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً…
15:46
ارتقاء شخصين وجرح اخرين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
15:37
تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 448 جمعية ومؤسسة ومركزاً تعُنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة
15:28
تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 448 جمعية ومؤسسة ومركز تعُنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة
15:19
المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية يلتقي تايلاند غدا
15:16
المنتخب الوطني ينهي مشاركته بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية
15:08
“انتاج”: منح الشركات المحلية الأولوية بالعطاءات التقنية يدعم الاقتصاد الوطني
15:04
مطالبة بإيجاد بديل لمكب مخلفات مصانع الحجر والرخام
14:55
العجلوني : فتح بوابة القبول للتجسير (الموازي) وبرامج البكالوريوس والدبلوم (الموازي) في البلقاء التطبيقية الاثنين 5/2/2024
14:28
القبول الموحد: استقبال طلبات التسجيل بالجامعات الرسمية للناجحين بتكميلية التوجيهي غدا
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عاجل تتعامل الآن كوادر مديرية دفاع مدني شرق عمان وباسناد من مدريات دفاع مدني الوسط مع حريق مستوع بلاستيك داخل المدينة الصناعية بمنطقة سحاب وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً…
منذ 4 ثواني
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24 ساعة
15:46
ارتقاء شخصين وجرح اخرين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
15:37
تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 448 جمعية ومؤسسة ومركزاً تعُنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة
15:28
تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 448 جمعية ومؤسسة ومركز تعُنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة
15:19
المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية يلتقي تايلاند غدا
15:16
المنتخب الوطني ينهي مشاركته بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية
15:08
“انتاج”: منح الشركات المحلية الأولوية بالعطاءات التقنية يدعم الاقتصاد الوطني
15:04
مطالبة بإيجاد بديل لمكب مخلفات مصانع الحجر والرخام
14:55
العجلوني : فتح بوابة القبول للتجسير (الموازي) وبرامج البكالوريوس والدبلوم (الموازي) في البلقاء التطبيقية الاثنين 5/2/2024
14:28
القبول الموحد: استقبال طلبات التسجيل بالجامعات الرسمية للناجحين بتكميلية التوجيهي غدا
14:25
41.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
13:59
أتفاقية رعاية وشراكة بين مجموعة الخليج للتأمين – الأردن والجمعية الملكية لحماية البيئة
13:34
سلطة وادي الاردن تنفذ مشروع لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن