بعد أن ثار الجدل .. صاحب مطعم 7 أكتوبر في الكرك يقرر تغيير اسمه

وطنا اليوم:قرر صاحب المطعم الذي حمل اسم 7 “اكتوبر” في محافظة الكرك جنوبي الأردن وأثار تفاعلا واسعا تغيير الاسم لأسباب تتعلق بالترخيص.

وبدأ رواد العالم الافتراضي في العالم العربي بتداول مقاطع افتتاح المطعم، وعبروا عن فرحتهم بتسميته باسم “7 أكتوبر”.

يذكر أن اسم المطعم والاحتفاء العربي به لم يعجب الإسرائيليين إلى درجة أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أدان افتتاح المطعم، وطالب الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر، وقال لبيد في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس “يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر، ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا وبشكل لا لبس فيه”.

الصحف الإسرائيلية -أيضا- تداولت خبر تسمية المطعم بتاريخ “7 من أكتوبر”، موقع يلا نت الإسرائيلي نشر الخبر وعنونه ” مطعم “7 أكتوبر” -في بلد بيننا وبينه اتفاق سلام”، وقال الخبر أن تسمية المطعم بهذا الاسم دليل آخر على تدهور العلاقات بين عمان وتل أبيب.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة ، مهند مبيضين لشبكة “سي أن أن” الأمريكية، إن حكومة بلاده لم “يردها تعليق رسمي في هذا الخصوص من طرف إسرائيلي”.

وقال مبيضين إن “مواقف المملكة وسياستها واضحة وثابتة من الحرب على غزة وتداعياتها”.

وتابع في تصريحاته: “إسرائيل هي التي تعادي المنطقة بسياساتها وحربها على قطاع غزة. أزمتها مع المنطقة بأسرها وليس فقط مع الأردن”.

يشار إلى أن استطلاعات للرأي أجريت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أظهرت أن جل الأردنيين يدعمون المقاومة الفلسطينية، ويؤيدونها بشدة.