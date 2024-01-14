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مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين السابق محمد صامد الرقاد

منذ 25 دقيقة
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين السابق محمد صامد الرقاد

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، في تشييع جثمان العين السابق، رئيس المجلس القضائي الأسبق محمد صامد الرقاد.
ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الرقاد ولأسرة وذوي المرحوم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
كما حضر تشييع الجثمان مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.


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