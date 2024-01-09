الملتقى الوطني للتوعية والتطوير يكرّم مدير عام بنك ABC في الأردن

وطنا اليوم:أقام الملتقى الوطني للتوعية والتطوير حفلاً تكريميًا برعاية معالي وزير الشباب حضره نخبة من الشخصيات الوطنية والداعمة في المجتمع وقد سلم راعي الاحتفال شهادات التقدير والدروع على رواد العطاء وتم تكريم السيد جورج فرح صوفيا/ المدير العام لبنك ABC في الأردن، حيث ساهم بنك ABC في تقديم الدعم للملتقى وذلك لدعم الحملة الوطنية “أردن بلا مخدرات” التي قامت بإعداد وتمكين نخبة من الشباب (اعوان مكافحة المخدرات) وتفعيل دورهم في مواجهة آفة المخدرات التي تهدد السلم المجتمعي والأمن الوطني.

وأعربت هيئة الملتقى الوطني للتوعية والتطوير عن فخرها واعتزازها لما يقدمه البنك في خدمة المجتمع والنهوض بشبابه لصناعة الغد الواعد والمشرق.