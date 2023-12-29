استقالات بالعشرات في صفوف حزب نماء على رأسهم الإعلامي هاشم المجالي

وطنا اليوم:أعلن انا الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي مساعد الأمين العام لحزب نماء ومعي العشرات من الأعضاء استقالتنا من هذا الحزب وذلك للأسباب المذكوره في هذا المقال الذي ارغب بنشره .

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عذرا سيدي جلالة الملك

لقد حاولت ان اكون حزبيا.

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قبل حوالي ست سنوات وبعد تقاعدي من جهاز الأمن العام وبعد خدمة ٣٣ عاما تلقيت دعواتكم وتشجيعاتكم لمؤسسات الدولة بأن يكون هناك توجهات لدعم وجود أحزاب سياسية في الأردن ، وأن يتم تشجيع فئات المجتمع للإنخراط بالأحزاب التي يجب عليها أن تعمل برامح اقتصادية وسياسية وإجتماعية بصورة شمالية وتشاركية من أجل خدمة الوطن وشعبه .

والله العظيم أنتي قد بادرت يا سيدي وانضممت إلى أحد هذه الأحزاب وحضرت بعضا من اجتماعاتهم وكنت مندفعا لهذا العمل حيث تذكرت نفسي عندما كنت متحمسا للعمل في بداية خدمتي في جهاز الأمن العام برتبة ملازم ثاني ، ولكنني اصطدمت بحقائق كنت اجهلها ولم اعهدها بالعسكرية ومنها أن هذا الحزب حزب مملوك لشخص يديره كما يدير شركاته حيث يعين من يشاء ويفصل من يشاء ، ووجدت أيضا أن هناك أشخاصا يطبلون على زمارة رئيس الحزب إن طبل و زمر ويبكون إن حزن وبكى ودون أن يعرفون الأسباب ، وعندما حاولت ان افرِد خبرتي وتجربتي في جهاز الأمن العام وأعكسها على برامج العمل الحزبي وجدت نفسي غريبا وغير مستوعبا لما يجري ، ولقد وجدت أن هناك ولاء أعمى من بعض من الأعضاء لأمين عام الحزب وعائلته وزبانيته .

ثم بعد ذلك قررت الإنسحاب من الحزب بسبب التناقضات الغير منطقية في إدارة هذا الحزب ثم انسحبت، ولكني عدت إليه له مرة ثانية كونهم وعدونني بالتغيرات الإيجابية ومنها تغيير الأمانة فيه بقيادات جديدة بالرغم من إحتفاظ المالك بموقعه وعلى أن يكون هناك عمل حركات تصحيحية داخل الحزب والإبتعاد عن الملكية الخاصية والولاء الأعمى للقيادة، وأن يتم إعداد برامج حزبية لها أهداف قابلة للتحقيق والتطبيق .

ولكن يا سيدي يبدو أن الأمانة الجديدة واجهت ما واجهته ولهذا قررت هي أيضا الإنسحاب وفعلا انسحبنا مرة اخرى من نفس الحزب واتفقنا أن نبدأ نحن الاثنان مشروع حزب جديد مبني على البرامجية و التشاركية والعمل المنظم والولاء والإنتماء للبرامج التي تخدم الوطن والشعب .

لقد انشأنا حزبا جديدا لنتلافى الاخطاء والسلبيات في الحزب السابق وأن نبتعد عن النرجسية والأنا والولاء الأعمى ولكن يا سيدي وجدنا أنفسنا على على قول المثل الشعبي (تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي) وأن الحال واحد ولا زلنا في ألف وباء الحياة الحزبية .

الأحزاب الأردنية لا زالت تفتقر إلى الموضوعية والحيادية والقيادية الوطنية ولا زالت تعتمد على شخصية رؤوسها أو الأؤمناء فإن هم ذهبوا أو تبوؤا مناصب راحت معهم هذه الأحزاب وانتهت.

سيدي جلالة الملك الذي كنت قد تشرفت بخدمته ولا زلت اعتبر نفسي وأولادي جنديا في جيشكم مواليا لعرشكم منتميا لحزبكم الهاشمي الأردني ومستعدا للتضحية بالمهج والأرواح لأجلكم ولأجل هذا الوطن وشعبه الأبيّ.

سيدي سامحونني حيث انني بعد ما مررت به فإنني لن انتسب مرة أخرى لأي حزب سياسي وسيكون حزبي هو الحزب الهاشمي الأردني والمؤسسة العسكرية والأمنية والذين لن اقدم لغيرهم الولاء والانتماء.