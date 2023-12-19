بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

منذ 4 دقائق

معالي العين السيد محمد داووديه

تبرز أحيانا الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية في الأردن، لأن “غرب نهر الأردن لا يتسع الا لإسرائيل”!!
لا يدرك راسمو الخرائط ومتخيلو المشاريع، ان الموضوع بالنسبة للفلسطيني ليس موضوع سلطة، ولا حتى دولة، الموضوع بالنسبة للفلسطيني موضوع وطن.
لن يفهم اليهود لماذا يقدّم الفلسطيني التضحيات الهائلة، بسخاءٍ مفرط، منذ ما قبل وعد بلفور، وحتى ما بعد طوفان الأقصى، بلا تعب او توقف.
لن يفهم اليهود معادلة ان المستعمر يستطيع أحياناً اقتلاع المواطن من قلب وطنه، لكنه لا يستطيع اقتلاع الوطن من قلب المواطن.
لن يستطيع اليهودي ان يفهم بنية العربي الفلسطيني الأخلاقية والنفسية والدينية والوطنية والقومية.
ولن يفهم ان في حياة الفلسطيني محركين وانتمائين خارقين: فهو غزاوي فلسطيني، وخليلي فلسطيني، وجنيني فلسطيني، وسبعاوي فلسطيني، ويافاوي فلسطيني، ولداوي فلسطيني، ونابلسي فلسطيني، ومقدسي فلسطيني، وعكاوي فلسطيني، وعجوري فلسطيني، الخ.
هذه الثنائية الوطنية ليست موجودة لدى اليهود. اليهودية ديانة، واليهود العلمانيون والاشتراكيون والليبراليون والمدنيون، أقل ارتباطاً بالرابط الأوحد الذي يربط اليهود،
ولذلك اصطنعت الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية والاحزاب اليمينية اليهودية المتشددة، مسألةً الخطر والأمن، مستحضرة على الدوام، العداء الكامن الدفين ضد اليهود لدى كل شعوب الارض.
لقد بالغت الأطرافُ اليهودية “بالشحدة” على الهولوكست، مما مكّنها من ممارسة أكثر من هولوكست ضد الفلسطينيين العرب والمصريين والأردنيين والسوريين واللبنانيين، وآخرها هولوكوست قطاع غزة.
هذا أقصى ما يمكن ان يصل اليه عقل وتفكير اليهود، الذين ما يزالون يجهلون البنية الفلسطينية المركبة من عدد هائل من المكونات الراسخة التي تحثه على المقاومة والتضحية والصمود في الأنفاق والمعتقلات.
سيظل المفكرون والساسة اليهود والغربيون المنحازون، يبحثون عن حلول غير عادلة وغير قابلة للحياة والتطبيق والاستمرار، حلولٍ تنكر حقوق الشعب العربي الفلسطيني، وتفتقر كلياً إلى الحق والعدل، وتنتهك القانون الدولي، حلولٍ يتم في ظلالها ارتكاب المزيد من المجازر.
ستظل حلولهم تشبه دق الماء في الإناء، لأن طوفاناً هائلاً آخر وآخر سيظل يتكوّن ويتخلّق منذ اللحظة، حتى نصل إلى الطوفان الأخير، طوفان كنس الاحتلال الإسرائيلي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:35

تحديات الشباب في الأحزاب

23:11

تحذير ⚠️ من مديرية الأمن العام

23:05

من إذاعة الأمن العام إلى القوات المسلحة – الجيش العربي: سياج الوطن ودرعه الأمين، رفاق السلاح بكم نعتز ونفتخر #الامن_العام #الاردن #الجيش_العربي

22:49

مدير الأمن العام: حماية الأرواح والممتلكات واجبنا الذي لن نتهاون فيه، ومستمرون في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها

22:40

الفوسفات تفتتح ورشة فنية متخصصة للإتحاد العربي للأسمدة

22:17

مجلس نقابة المحامين تقرر تسديد الرسوم السنوية لعام (2024) لكافة المحامين الأساتذة المنتفعين من الصندوق التعاوني لعام (2023)

22:01

مندوباً عن جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد المعظم المعظم العيسوي يعزي عشيرة البلوي/ محافظة مأدبا بالمرحوم احمد عطا كنيعان البلوي

20:45

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي ثالث اليوم

20:42

فيلادلفيا تنظم محاضرة تعريفية حول منح برنامج “فولبرايت”

20:38

أعمال فيلادلفيا تعقد ندوة علمية لطلبتها بالتعاون مع شركة مدفوعاتكم

20:34

عملية جراحية نوعية لزراعة أقطاب دماغية بواسطة الجراحة المُصوّبة لطفل في مستشفى الجامعة

20:32

مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة نهائياً : المحادثات فشلت ونحتفظ بحق الدفاع عن أمننا المائي

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-12-2023وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023