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الحنيطي: عملية الاشتباك مع المجموعات المسلحة استمرت 14 ساعة وملاحقة كل من ينوي العبث بالأمن الوطني

اللواء الركن الحنيطي: القوات المسلحة مستمرة وماضية وحازمة في منع عمليات التهريب ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية

منذ 3 ثواني
الحنيطي: عملية الاشتباك مع المجموعات المسلحة استمرت 14 ساعة وملاحقة كل من ينوي العبث بالأمن الوطني

القوات المسلحة: عملية الاشتباك مع المجموعات المسلحة استمرت 14ساعة

وطنا اليوم  – أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي استخدام جميع الإمكانات والقدرات والموارد كافة لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بالقوة، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، وملاحقة كل من ينوي العبث بمقدراته.

جاء ذلك خلال متابعة اللواء الركن الحنيطي، مجريات العملية النوعية التي جرت على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية مساء أمس الاثنين، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والقاء القبض على مجموعة من المهربين قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وشدد اللواء الركن الحنيطي على أن القوات المسلحة مستمرة وماضية وحازمة في منع هذه العمليات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وملاحقة المجموعات المسلحة التي تقف ورائها، لحماية الوطن ومقدراته ومنع كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره، مؤكداً أن القوات المسلحة ستقف بالمرصاد أمام كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الوطني الأردني.

وثمن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجهود التي تبذلها مرتبات وحدات حرس الحدود، مشيداً بالمعنويات العالية في تنفيذ الواجبات الموكلة لهم باحترافية ومهنية في سبيل المحافظة على حدود المملكة الأردنية الهاشمية.

 


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