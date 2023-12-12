بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مجلس الوزراء يمدد لـ مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي لمدة عام

منذ دقيقتين
مجلس الوزراء يمدد لـ مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي لمدة عام

قرر مجلس الوزراء تمديد خدمات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي لمدة عام. حيث شهدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال فترة إدارته قفزات نوعية في مختلف المجالات التشريعية والإدارية والفنية وكذلك أظهر أبو علي طيلة فترة عمله مديراً عاماً للدائرة أداءاً متميزاً، وشهدت الدائرة في عهده العديد من الإصلاحات ونقله نوعية في مجال الرقمنه الإلكترونيه واستخدام الذكاء الإصطناعي في التدقيق الإلكتروني حيث حظيت الدائرة بإشادات واسعة من مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والمؤسسات المحلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:59

خبراء ومختصون يدعون لتبني المقاطعة كأداة لرفع الظلم ويحثون على دعم المنتج المحلي

20:58

مناقشة رسالة دكتوراه متميزة لطالب يمني في جامعة مؤتة

20:52

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة

20:52

وزير الاتصال الحكومي يستقبل وفدًا من كلية الدفاع الإماراتية

20:47

الحنيطي: نقف بالمرصاد أمام كل من يحاول المساس بأمننا الوطني

20:46

تقييم أداء البلديات جلسة في جمعية الإخاء والبر الخيرية بمنطقة سحاب

20:40

إسرائيل ترسل سفينة ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على هجمات الحوثى

20:34

بايدن: على نتانياهو تغيير حكومته وإسرائيل بدأت تفقد الدعم

20:28

حلم الهجرة وبيع الوهم بالتقسيط .. مجموعات الفيسبوك تعج بالتضليل ولا رقيب

20:11

الملك يدعو من اسبانيا المجتمع الدولي للتحرك لفك الحصار المفروض على غزة

20:08

جيش الاحتلال : انتشلنا جثتي محتجزتين في غزة

20:04

ضربة اقتصادية قوية لدولة الاحتلال من باب المندب

وفيات
حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023وفيات الأحد 10-12-2023