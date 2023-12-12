مجلس الوزراء يمدد لـ مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي لمدة عام

قرر مجلس الوزراء تمديد خدمات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي لمدة عام. حيث شهدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال فترة إدارته قفزات نوعية في مختلف المجالات التشريعية والإدارية والفنية وكذلك أظهر أبو علي طيلة فترة عمله مديراً عاماً للدائرة أداءاً متميزاً، وشهدت الدائرة في عهده العديد من الإصلاحات ونقله نوعية في مجال الرقمنه الإلكترونيه واستخدام الذكاء الإصطناعي في التدقيق الإلكتروني حيث حظيت الدائرة بإشادات واسعة من مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والمؤسسات المحلية.