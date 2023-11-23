عاجل أبو عبيدة : أنتم يا إخواننا في الأردن كابوس الاحتلال

وطنا اليوم:قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”، إن مجاهدي القسام يواصلون في كل مواقعهم تصديهم للعدوان الغاشم.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مصورة مساء الخميس، في اليوم الثامن والأربعين من عملية طوفان الأقصى، أنه تم استهداف 335 آلية عسكرية تابعة للاحتلال منذ بدء العدوان البري على غزة.

وأكد أبو عبيدة استهداف 33 آلية تابعة للاحتلال في آخر 72 ساعة داخل قطاع غزة.

كما أكد أبو عبيدة على جاهزية مجاهدي القسام للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان.

ولفت أبوعبيدة، إلى أن خسائر الاحتلال البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه.

تاليا أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة

أبو عبيدة: في اليوم الثامن والأربعين من معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا في كل مواقعهم وخطوطهم وثغورهم وعقدهم القتالية بمعية الله وعونه تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم.

أبو عبيدة: وثقنا بعون الله تعالى استهداف 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل البري استهدافا مباشرا من مدى الأسلحة المضادة للدروع أو عبوات العمل الفدائي وعبوات الشواظ منها 33 آلية في 72 ساعة الأخيرة في مناطق التوام وجباليا وبيت حانون والشيخ رضوان والزيتون.

أبو عبيدة: تنوعت نتائج هذه الاستهدافات بين التدمير الكلي والجزئي لهذه الآليات وتنوعت هذه الآليات بين ناقلات الجند والدبابات والجرافات والحفارات، هذا عدا عن عشرات عمليات استهداف الجنود و القوات الراجلة في أماكن التحصن والتمركز والتجمع بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد.

أبو عبيدة: واصلنا دك التحشدات الصهيونية بقذائف الهاون والاستمرار في توجيه الرشقات الصاروخية نحو أهداف متنوعة وبمدايات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

أبو عبيدة: قد نفذ مجاهدون خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى بشكل محقق في قوات العدو خارج آلياتهم.

أبو عبيدة: نصبت زمرة من مجاهدينا في منطقة التوام شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء أول أمس كمينا، حيث قامت ناقلة جند للعدو بإنزال مجموعة من الجنود في منطقة الكمين فهاجمها مجاهدونا من مسافة صفر بالقنابل والأسلحة الرشاشة فقتلوا ما لا يقل عن خمسة جنود صهاينة وانتظروا قدوم قوة النجدة ثم فجروا بها عبوة مضادة للأفراد في كراج منزل حاول الجنود الدخول اليه فأوقعوا قوة النجدة في كمين آخر قبل أن ينسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام.

أبو عبيدة: وفي عملية أخرى هاجم أحد مجاهدينا في عقده قتالية ثمانية جنود صهاينة نزلوا من ناقلة جند شرق مستشفى الرنتيسي في حي الشيخ رضوان عصر الثلاثاء وأمطرهم بالرصاص من مسافة 10 أمتار فأرداهم بين قتيل وجريح دون قدرتهم على الرد على مصدر النار فيما عاد المجاهد إلى عقدته القتالية تحفه رعاية الرحمن.

أبو عبيدة: كما استهدفت زمرة من مجاهدي القسام في بيت حانون صباح الثلاثاء مجموعة راجلة للعدو مكونة من 6 أفراد بعبوة رعدية مضادة للأفراد، ثم تم رصد قوة الانتشال التي قدمت إلى المنطقة وهرعت للمكان تحت وابل من الدخان والقصف العشوائي.

أبو عبيدة: رصد مجاهدونا ظهر أمس الأربعاء قوة صهيونية تحاول تفجير أحد الأنفاق في تلة قليبو شمال مخيم جباليا فقاموا مجاهدونا بضربة استباقية لقوات العدو الراجلة وذلك بتفخيخ عين النفق وتفجيره بالقوى المعادية وتحقيق إصابات مؤكدة فيها بقوة الله، وتبع ذلك عملية قنص لأحد الجنود وقتله على الفور.

أبو عبيدة: تقدمت قوة صهيونية فجر اليوم الخميس لاعتلاء بناية قرب دوار الكويت على شارع صلاح الدين في حي الزيتون فهاجمها زمرة المجاهدين من مسافة صفر ودمرت برج دبابة الميركافا أثناء اعتلاء جندي للبرج ثم هاجمت الزمرة جنود مشاة كانوا يستعدون للتحصن في البناية وأمطرتهم بالقنابل والأسلحه الرشاشة فأوقعتهم بين قتيل وجريح قبل أن ينسحب المجاهدون إلى عُقدتهم القتالية تحفهم رعاية الرحمن.

وقال أبو عبيدة: نحيي شعبنا في الضفة الغربية ونحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو ودعا الى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة.

وقال : ندعو إخواننا في الأردن إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم فأنتم يا اهلنا في الاردن كابوس الاحتلال الذي يخشى تحركه و يتمنى و يعمل و يجهد لتحييده و عزله عن قضيته