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22:10
عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب أوضح لبايدن أن عدم تحقيق نصر حاسم سيضر بمكانة إسرائيل وخططها الاستراتيجية
22:06
هذا ما قاله الفايز عن مشروع الوطن البديل
21:53
العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : العالم يستدير مجدداً نحو عمان .. فهنا صوت الحِكمة
21:20
حزب إرادة في بيان له : قانونا، نتنياهو مجرم حرب وبايدن يسانده
21:13
عاجل/ مكتب نتنياهو: لا دخول للمساعدات إلى غزة دون عودة الرهائن
21:05
البراري : موقف مشرف للاردن ينبغي أن نبني عليه
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حتى بخلوا بذر الرماد
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ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى
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الامن: ما زلنا نتعامل مع مثيري الشغب في الرابية
20:12
الأمن يقدم رسالتة الانسانية في ساحات الميدان
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عاجل/ مكتب نتنياهو: لا دخول للمساعدات إلى غزة دون عودة الرهائن
منذ ساعة واحدة
عاجل/ مكتب نتنياهو: لا دخول للمساعدات إلى غزة دون عودة الرهائن
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24 ساعة
22:10
عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب أوضح لبايدن أن عدم تحقيق نصر حاسم سيضر بمكانة إسرائيل وخططها الاستراتيجية
22:06
هذا ما قاله الفايز عن مشروع الوطن البديل
21:53
العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : العالم يستدير مجدداً نحو عمان .. فهنا صوت الحِكمة
21:20
حزب إرادة في بيان له : قانونا، نتنياهو مجرم حرب وبايدن يسانده
21:05
البراري : موقف مشرف للاردن ينبغي أن نبني عليه
20:59
حتى بخلوا بذر الرماد
20:48
ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى
20:16
الامن: ما زلنا نتعامل مع مثيري الشغب في الرابية
20:12
الأمن يقدم رسالتة الانسانية في ساحات الميدان
20:07
آلاف الأردنيين يتظاهرون أمام سفارة الاحتلال في عمّان
19:58
التربية: دوام جميع المدارس الخميس كالمعتاد
19:50
الخصاونة: هناك منشورات خطيرة يتمُّ تداولها تستهدف حرف البوصلة
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن