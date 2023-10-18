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عاجل/ مكتب نتنياهو: لا دخول للمساعدات إلى غزة دون عودة الرهائن

منذ ساعة واحدة
عاجل/ مكتب نتنياهو: لا دخول للمساعدات إلى غزة دون عودة الرهائن

 

عاجل/ مكتب نتنياهو: لا دخول للمساعدات إلى غزة دون عودة الرهائن


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