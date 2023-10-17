طلبة من قسم اللغة الصينية/ فيلادلفيا يعيشون تجربة ثقافية مميزة في الصين‎

وطنا اليوم:إيمانًا بأهمية الانفتاح والتعرف على الثقافات الأخرى، حصل 16 طالبًا وطالبة من قسم اللغة الصينية وآدابها في جامعة فيلادلفيا على منح دراسية فصلية وسنوية للدراسة في جامعة لياوتشينج/ الصين في العام الدراسي الحالي. وجاءت هذه المنح ثمرة لعدة اتفاقيات عقدتها جامعة فيلادلفيا مع معاهد وجامعات في الصين بهدف توفيرها للطلبة الذين يحققون مستوى جيد باللغة الصينية كشرط للقبول في هذه المنح المجانية. واستقبل الطلبة وفد من الجامعة الصينية بحفاوة بالغة وتم العمل على تجهيز جميع الاجراءات المتعلقة باقل بإقامتهم. وذكرت ممثلة جامعة فيلادلفيا في معهد كونفوشيوس، الدكتورة ديما الملاحمه، أن هذه المنح تعد فرصة ذهبية لطلبة القسم للانغماس في اللغة الصينية وثقافة مجتمعها، إذ يلتحق الطلبة بمساقات لتعلم اللغة الصينية والثقافة الصينية مثل بعض الرياضات الصينية وثقافة الشاي وغيرها في قلب الصين. كما أكدت الدكتورة الملاحمه أن الانغماس في اللغة وثقافة المجتمع هي أسرع وأنجع طريقة لتعلم أي لغة، بالإضافة إلى أن الثقافة الصينية على وجه الخصوص تُكسب شبابنا وشاباتنا صفات شخصية مميزة منها الالتزام والاحترام والدقة والعطاء.

هذا وعبّر الطلبة الذين حصلوا على المنح الدراسية الممولة بالكامل من معهد كونفوشيوس/ الصين وجهات رسمية أخرى في الصين، عبروا عن حماسهم لممارسة اللغة بشكل يومي والعيش في المجتمع الصيني. وفي حفل استقبال الطلبة الذي أقامته جامعة لياوتشينج في السادس عشر من تشرين الأول 2023، أكد الطالب مهند كوكش في الكلمة التي ألقاها كممثل للطلبة عن شكرهم وعرفانهم لمعهد كونفوشيوس وجامعة لياوتشينج/ الصين وجامعة فيلادلفيا / الأردن على توفير هذه التجربة النوعية لهم.