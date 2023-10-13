يوم غضب اردني .. نتنياهو وبايدن شركاء في الإبادة

وطنا اليوم:رفع متظاهرون قرب أقرب نقطة على الطريق الواصل إلى الحدود مع فلسطين في منطقة ناعور، اليوم الجمعة، لافتة اعتبرت الرئيس الأميركي جو بايدن شريكا في إبادة الشعب الفلسطيني مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكان بايدن أعلن الدعم الكامل لإسرائيل في حربها ضد غزة الآن، وأمدها بجسر جوي من السلاح والعتاد، إلى جانب إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط تعبيرا عن هذا ا لدعم.

وانطلقت مسيرات عدة في محافظات المملكة بعد صلاة ظهر الجمعة، نصرة لأهالي قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية.

وطالب المشاركون في المسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني رافعة العلمين الأردني والفلسطيني، وجاءت المسيرة بتنظيم فعاليات شبابية وشعبية.

وطالب المشاركون في المسيرة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين.

كما انطلقت مسيرة في محافظة الزرقاء مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وبدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي وطالبوا بحماية المدنيين من القصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وطالب المشاركون في وقفة في المفرق بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد قصف أهالي القطاع.

وندد المشاركون في مسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبوا بوقفه وبحماية المدنيين.