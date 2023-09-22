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النائب شريم للحكومة: خفضوا رواتب كبار الموظفين قبل رفع اسعار المياه

منذ 51 ثانية
النائب شريم للحكومة: خفضوا رواتب كبار الموظفين قبل رفع اسعار المياه

وطنا اليوم:أكدت رئيس لجنة المرأة النيابية، ميادة شريم، أنها ستوجّه سؤالا إلى وزير المياه والريّ حول رفع تعرفة المياه، وفي حال لم تكتفِ بالإجابة فستقوم بتحويل السؤال إلى استجواب.
وأضافت شريم أن الحكومة أكدت خلال اجتماع نيابي أنها لن تقوم برفع أسعار المياه، ليتفاجأ النواب لاحقا بقرار الرفع التدريجي على أسعار المياه وتحميل المواطنين أعباء اضافية.
وقالت شريم إن المجلس طلب من الحكومة توضيحات حول أسباب تحويل فاتورة المياه من ربعية إلى شهرية، وهل سيكون هناك رفع لأسعار المياه، غير أن الحكومة ظلّت تؤكد عدم وجود نية للرفع.
وأشارت شريم إلى أن الرفع سيضيف أعباء جديدة على المواطن الأردني، ويجب على مجلس النواب أن يقف وقفة جادة ضد قرار الرفع حتى تتراجع الحكومة عنه.
وختمت شريم حديثها بتوجيه رسالة إلى الحكومة، قائلة: “ابحثوا عن طرق أخرى لتخفيض مديونية سلطة المياه من خلال تقليص مصاريف الوزارات ومؤسسات القطاع العام وتخفيض رواتب كبار الموظفين ومن يحيطون بالوزراء، والابتعاد عن جيوب المواطنين


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