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22:12
البناء الوطني يقر مسودة كودات المجلس المرتبطة بالتغير المناخي
22:04
التعليم العالي يعقد ورشة عمل لتسكين المؤهلات في الإطار الوطني
22:01
خبراء يؤكدون التوجه العالمي لزيادة الموارد والاعتماد على مصادر الطاقة
21:58
الصفدي يستكمل لقاءاته في لندن بزيارة وزير شؤون الشرق الأوسط طارق أحمد
21:54
رئيس جامعة البلقاء: التحديات المالية أبرز ما يواجهنا
21:13
وزارة الزراعة تتقدم بالشكر من محافظ جرش والأجهزة الامنية
21:09
القبض على أكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مستوى المملكة
20:47
القبض على أكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش في الأردن
20:42
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس
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أجواء مناسبة للرحلات نهاية الأسبوع
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القبض على أكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مستوى المملكة
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
22:12
البناء الوطني يقر مسودة كودات المجلس المرتبطة بالتغير المناخي
22:04
التعليم العالي يعقد ورشة عمل لتسكين المؤهلات في الإطار الوطني
22:01
خبراء يؤكدون التوجه العالمي لزيادة الموارد والاعتماد على مصادر الطاقة
21:58
الصفدي يستكمل لقاءاته في لندن بزيارة وزير شؤون الشرق الأوسط طارق أحمد
21:54
رئيس جامعة البلقاء: التحديات المالية أبرز ما يواجهنا
21:13
وزارة الزراعة تتقدم بالشكر من محافظ جرش والأجهزة الامنية
20:47
القبض على أكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش في الأردن
20:42
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس
20:25
أجواء مناسبة للرحلات نهاية الأسبوع
20:12
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة
20:01
مهيدات : نسعى لتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية
19:57
حملات لمكافحة التسول في المناطق الساخنة بعمان
وفيات
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منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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من نحن