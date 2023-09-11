بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

استجابةً للظرف الإنساني.. دقائق مجانية من أورنج للاتصال بالمغرب

منذ 23 ثانية
استجابةً للظرف الإنساني.. دقائق مجانية من أورنج للاتصال بالمغرب

وطنا اليوم: في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها المغرب عقب الزلزال المدمّر، تقدّم أورنج الأردن لمشتركيها حزمة دقائق مجّانية للاتصال بأهلهم وأصدقائهم والاطمئنان عليهم، وذلك سعياً للتخفيف عنهم وإبقائهم على اتصال بأحبّتهم ودعماً لهم في هذا الوقت الحسّاس الذي يستدعي التضامن.

 

وتتضمن الحزمة المجانية 30 دقيقة للاتصال على المغرب لمشتركي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً ولاحقاً، صالحة حتى نهاية 13 أيلول، حيث يمكن للمشتركين إضافة الحزمة والاستعلام عن الدقائق المتبقية منها عن طريق الرمز *193#، علمأ أن الحزمة المجّانية يمكن إضافتها مرّة واحدة فقط.

 

وحول هذه الخطوة، بيّنت أورنج الأردن: “يؤلمنا ما حلّ بالمغرب وأهله في هذه الظروف الصعبة، نتقدّم بالتعازي من أهل الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين. إنّ هذه الخطوة تجسّد التزامنا كمزوّد رقمي رائد ومسؤول بتسخير حلولنا الرقمية من أجل تسهيل التواصل مع الإخوة في المغرب وحرصنا على تقديم الدعم والاستجابة السريعة مراعاةً لمتطلبات هذه الكارثة الأليمة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:31

اللواء الركن الحنيطي يزور قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية

21:31

Orange Jordan honors 36 top Tawjihi achievers

21:07

الدرك ينتشر في فقوع

20:49

وزير الداخلية : الأزمة السورية أنهكت موارد الاردن

20:44

مهيدات: سوء التخزين سبب تسوس 5500 طن من الأرز

20:35

الحكومة: الطرق جاهزة تمهيدا لبدء العمل بقانون السير

20:34

“الداوود” يؤكد على دور الأردن المحوري باعتباره بيئة جاذبة للاستثمار

20:25

البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ150 مليون دينار

20:11

زخات من الأمطار على الأردن الأربعاء

20:04

مؤسسة التدريب المهني وجامعة جرش يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم والتدريب

19:59

تدشين جسر جوي سياحي بين العقبة ووارسو البولندية

19:48

كارثة إنسانية في ليبيا.. : أكثر من 2000 قتيل وأحياء كاملة اختفت بسبب الإعصار

وفيات
وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبيةوفيات الأحد 10-9-2023وطنا اليوم تتقدم باحر التعازي للباشا خير الدين هاكوز