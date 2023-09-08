بالفيديو والصور ..الزميل القرعان يولم للفايز والعيسوي

وطنا اليوم – أقام الزميل ماجد القرعان ناشر ورئيس تحرير صراحة نيوز مساء الخميس مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في فندق القوات المسلحة الأردنية حضرها رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ومستشار جلالة الملك للشؤون العشائرية الدكتور عاطف الحجايا وعدد من الوزراء والأعيان والنواب الحالين والسابقين وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية وأكاديمية وصحفية ومن أبناء محافظة الطفيلة في عمان.

وفي كلمة له بين الفايز بأن الأردن يعيش وسط إقليم مضطرب تحفه المخاطر من كل إتجاه فمن شماله يتعرض،لخطر التهريب عامة وتهريب المخدرات بلا هوادة وبشكل مقلق ومن غربه يواجه خطر العدو الصهيوني واطماع حكومته اليمينية .

واكد الفايز بان اي اعتداء من العدو الصهيوني فسوف نواجهه بكل قوتنا وسندافع عن الوطن بارواحنا والكرامة شاهدنا على ذلك .

كما بين الفايز بان أكبر خطر يواجهه الأردن هو الخطر الجيوسياسي ، والذي نواجهه بسياساتنا الخارجية التي يقودها جلالة الملك بما يملكه من تقدير وإحترام دولي من كافة دول العالم وقياداتها الأمر الذي يضمن لبلدنا عناصر الأمن والاستقرار التي يتمتع بها .

واعاد الفايز تاكيده بان الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية هما درع الوطن وحامي حياضه ومسيرته الخيرة

وبين الفايز بان الأجهزة الأمنية في بلدنا تميزت بعدم استخدامها للعنف في نهج محافظتها على الأمن الداخلي الوطني في الوقت الذي استخدمت فيه نهج الحزم لتحقيق ذلك .

ودعا الفايز إلى الإبتعاد عن الجهوية ودعم الأحزاب.

ولفت الفايز الى التحدي الإجتماعي الذي يواجهه المجتمع الأردني لافتا الإنتباه إلى التغير الذي اصاب البنية الإجتماعية الأردنية حيث ينتسب الآن كثير من أبناء العشائر الأردنية للأحزاب ، مؤكدا بأن العشائر كانت دائما عنصر بناء وطني فلطالما وقفت العشائر ضد الانتداب والإستعمار البريطاني ، ولطالما إنخرطت في دعم وتأييد نضال الشعب الفلسطيني .

وعن إطلاق الاعيرة النارية قال الفايز تلك ظاهرة يجب أن نتخلص منها مستشهدا بفداحة الخسارة التي تسببها لابناء المجتمع الأردني والتي كان آخرها فقداننا للعريس الشاب حمزة الفناطسة خلال حفل زفافه .

وتعرض الفايز لحكم الجلوة و ضرورة إعادة النظر بها لان بنية المجتمع قدتغيرت من بيوت شعر يسهل نقلها إلى بنايات اسمنتية ومنازل مستقلة باهظة التكاليف يصعب نقلها ..ناهيك عن طلب الجلوة من إمتدادات عائلية بعيدة الصلة عن الجاني لا يجوز أن نعاقبها ونشتتها بضمها لقائمة الجلوة .

وانتقد الفايز عادات المجتمع الأردني في الأفراح والأفراح التي تجعلهما عبئا على اصحابهما بما يترتب عليهما من اكلاف مرهقة بسبب إقامة الولائم والتفاصيل المكلفة

وقال الفايز يجب على الدولة إيجاد فرص عمل للشباب والإهتمام بالزراعة وتطويرها مؤكدا رضاه عن واقع صناعتنا الوطنية وماتقدمه للوطن .

وقال بان السياحة تتطور وتسجل نجاحات لافتة وكذا قطاع الخدمات .

واكد الفايز ضرورة عمل الدولة الأردنية على إزالة معيقات .الإستثمار

وقال الفايز ان اشد ما يقلقه هو التحد ى الإدارى .. وانتقد الموظف الذي يعامل المواطنين بعنجهية ومن ثم يحتمي بعشيرته لتلافي اية قرارات عقارية ضده .

واكد الفايز حق المواطن الأردني في أن يعامل باحترام وأن يحظى بخدمة سريعة

وقال يجب أن يتحلى المسؤول بالشجاعة والشفافية والقدرة على اتخاذ القرار ، وعليه أن لا يغلق بابه وأن يتركه مفتوحا للجميع .. فنحن ضد الأيدي المرتجفة .

وكان الزميل القرعان ألقى كلمة ترحيبية بالحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة.