وطنا اليوم – اكد نائب وزير الثقافة الروسي أندريه ماليشيف أن فيلمي هوليوود “باربي” و”أوبنهايمر” يتناقضان مع أهداف حماية القيم الروحية والأخلاقية الروسية.

وفي الأول من أغسطس بعث البرلمان الروسي برسالة إلى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اقترح فيها على الحكومة فرض الترخيص الإجباري على عرض الأفلام من الدول غير الصديقة، ولاسيما فيلمي هوليوود ” باربي” و”أوبنهايمر”.

وجاء في رد ماليشيف: “نرى أن فيلمي “باربي” و”أوبنهايمر” اللذين عُرضا في روسيا لا يتفقان مع الأهداف والمهام التي حددها رئيس البلاد للحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية الروسية وتعزيزها. أما السينما الروسية فهي مشبعة بعرض الأفلام الوطنية عالية الجودة، وقد شهد عام 2023 عرضا واسع النطاق لأفلام وطنية مثل الفيلم العائلي “تشيبوراشكا”، الذي أصبح الأكثر ربحا في تاريخ السينما الروسية، وأول فيلم تم تصويره في الفضاء “التحدي”، وأول فيلم روائي طويل عن تاريخ روسيا المعاصر “الشاهد”.

وأوضح أن ممثلي صناعة السينما الروسية يعتبرون أن انخفاض عدد الأفلام التي تنتجها ورشات هوليود السينمائية في شباك التذاكر الروسي هو جانب إيجابي في تطوير السينما الروسية التي تحتاج إلى زيادة إنتاج الأفلام والمسلسلات التي يجب أن تحل حتما محل المنتجات السينمائية المستوردة. ووفقا لموقف اتخذته جمعية منتجي السينما والتلفزيون فإن الترخيص الإجباري لعرض الأفلام يتعارض مع القانون الروسي للملكية الفكرية ويمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية في المستقبل على الصناعات الإبداعية، بما فيها السينما الوطنية”.

وأضاف ماليشيف أن زيادة حصة الأفلام الروسية في العرض السينمائي تسهم في إيصال القيم الأخلاقية والمعنوية الوطنية إلى المشاهد والتربية الوطنية للشباب.

وكانت عدة دول عربية واجنبية منعت عرض فيلم باربي الا ان هيئة الاعلام الاردنية سمحت بعرض الفلم الذي منعته العديد من الدول .