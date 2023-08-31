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طلبة توجيهي يحتجون أمام مجلس النواب: رجعولنا مقاعدنا

منذ 9 ثواني
طلبة توجيهي يحتجون أمام مجلس النواب: رجعولنا مقاعدنا

وطنا اليوم:نفذ عدد من طلبة التوجيهي الناجحين وقفة أمام مجلس النواب اليوم الخميس، للمطالبة بإلغاء قرار خفض أعداد مقاعد القبول للكليات الطبية وللمطالبة بحقوقهم كطلبة نظاميين ومعيدين.
ورفع الطلبة يافطات كتب عليها : “لا لظلم التوجيهي رجعولنا مقاعدنا.. مقاعد الطب من حقنا لا لتخفيض مقاعد التنافس.. ولا لخصخصة التعليم.. لا لظلم المعيدين”، ورفع أحدهم يافطة كتب عليها : “انا معدلي 97 حقي أدرس طب واحقق أحلامي”..
وجاء تنفيذ الوقفة بالتزامن مع اجتماع للجنة التعليم والشباب النيابية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وذلك لمناقشة قرار تخفيض عدد مقاعد تخصص الطب في الجامعات الأردنية.
وكان عدد من طلبة الثانوية العامة قد احتجوا على قرار الوزارة بتخفيض عدد المقاعد الجامعية ونفذوا وقفة سابقة أمام وزارة التعليم العالي للاحتجاج على هذا القرار


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