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قاسم قصير يكتب: عن مسؤولية الأردن تجاه لبنان وشعبه

منذ دقيقتين
قاسم قصير يكتب: عن مسؤولية الأردن تجاه لبنان وشعبه

وطنا اليوم: ارتبط لبنان والاردن تاريخيا بعلاقات قوية ثقافية وسياسية واجتماعية وعانى البلدان من ازمات متقاربة ودفعا احيانا ثمنا للصراعات في المنطقة وتربط المسؤولين في الاردن ومؤسساته الفكرية والجامعية والحوارية علاقات واسعة مع الاحزاب والنخب الثقافية والحوارية والدينية في لبنان .

ويمر لبنان اليوم بازمة سياسية ومجتمعية واقتصادية تتطلب تتضافر جهود كل الدول العربية وكل المؤسسات الحوارية التي كانت تنشط وتعمل في لبنان وبالتعاون معه .

ولذا قد يكون من المهم ان تقوم المؤسسات الاردنية اليوم وخصوصا المؤسسات الفكرية والحوارية باطلاق مبادرات من اجل دعم الحوار الوطني في لبنان والوصول الى حلول لهذه الازمة السياسية والمجتمعية .

ان حماية وحدة لبنان واستقراره مسؤولية عربية كما هي مسؤولية لبنانية وان حماية وحدة لبنان تساعد بحماية وحدة الاقطار العربية وان عدم استقرار لبنان ينعكس على كل دول المنطقة.

ونحن لا زلنا نعيش ترددات ازمة العراق وسوريا وغيرها من الدول العربية .

كما ان هناك الكثير من الملفات والقضايا بين لبنان والاردن فلماذا لا يتم تعزيز التعاون بين البلدين والعمل للمساهمة في حل مشاكله وعلى الاقل دعم الحوار الوطني ومنع التقسيم والانهيار .


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