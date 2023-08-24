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الرئيس الروسي يعلن بدء التحقيقات في حادث تحطم الطائرة

منذ 3 ثواني
الرئيس الروسي يعلن بدء التحقيقات في حادث تحطم الطائرة

وطنا اليوم: أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن لجنة بدأت تحقيقها في حادث تحطم الطائرة، الذي قتل فيه رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين وتسعة آخرون.
وقال بوتين، خلال حديث تلفزيوني:” أعرب عن التعازي لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية”.
وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أفادت مساء أمس الأربعاء بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، مشيرة إلى مصرعهم جميعا.


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