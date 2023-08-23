تعاون ببجي موبايل وعلامة بابا جونز: مذاق الانتصار أصبح ألذّ مع وجبات اللعبة الحصرية الجديدة

وطنا اليوم: يسر ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، الإعلان عن أحدث تعاون لها مع علامة “بابا جونز” الشهيرة، والذي سيتم إطلاقه بتاريخ 24 أغسطس، وسيضم وجبات كومبو حصرية، مصممة خصيصاً للاعبين المتعطّشين للفوز، في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن. وسيوفر التعاون تجربة طعام لذيذة لفترة زمنية محدودة تستسمر حتى 24 سبتمبر.

ويأتي هذا التعاون كبرهان إضافي على التزام ببجي موبايل بتزويد اللاعبين بتجارب فريدة وأصيلة. وتمهد ببجي موبايل الطريق من خلال دمج أجواء التشويق في اللعبة ومتعة البيتزا ذات المذاق الرائع؛ لتمنح اللاعبين شرائح البيتزا وفرص تكوين الصداقات بعد الفوز بكل مباراة والارتقاء لمستوى جديد داخل اللعبة.



واستوحيت أسماء وجبات الكومبو من عالم الألعاب، لتشمل: سولو ميل” ، “ديو ميل” ، “سكواد ميل”. وتم تصميم كل وجبة بدقة متناهية لتلبي جميع أذواق وأحجام المجموعات. وسواءً كنتم تلعبون بمفردكم أو مع شريك أو مع فريقك كامل، ستكون هناك وجبة مخصصة لكم فقط. ويهدف هذا التعاون في النهاية إلى الاحتفال بالانتصارات الكبيرة منها والصغيرة مع شريحة بيتزا ذات مذاق رائع.

وعلاوةً على ذلك، سيتمكَن لاعبو ببجي موبايل خلال فترة التعاون من العثور على رمزٍ حصري داخل مركز فعاليات اللعبة، والذي سيكون جزءاً من نظام المكافآت، وسيمنحكم عرضًا خاصًا: اشترِ بيتزا كبيرة واحصل على بيتزا متوسطة مجاناً؛ وهو ما يضمن تعزيز التشويق خلال القتال في ساحة المعركة الملكية، على أن تُكمِّله بمكافأة لذيذة في العالم الواقعي.

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