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رئيس جامعة عجلون يبحث مع مستشار السفارة العراقية التعاون في المجالات العلمية والعملية

منذ 19 ثانية
رئيس جامعة عجلون يبحث مع مستشار السفارة العراقية التعاون في المجالات العلمية والعملية

وطنا اليوم: بحث رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، اليوم الأربعاء، مع المستشار الثقافي في السفارة العراقية الدكتور خير الدين أمين، التعاون في المجالات العلمية والعملية.

وأكد الهناندة أهمية اللقاء لترسيخ وتوثيق العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجامعة والجامعات العراقية في مجال إقامة البحوث العلمية والبرامج العلمية المشتركة وتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية والزيارات بين الجانبين وإيفاد الطلبة والتعاون في البرامج والخطط الدراسية.

بدوره، أشاد المستشار الثقافي العراقي بالمستوى الأكاديمي لجامعة عجلون الوطنية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، لاسيما في المجال التعليمي.


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