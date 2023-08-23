بعد إعلان مقتله.. من هو يفغيني بريغوجين رئيس شركة فاجنر؟

وطنا اليوم: أعلنت السلطات الروسية أن طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص تحطّمت الأربعاء في منطقة تفير خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

في أعقاب إعلان مقتله، يستعرض موقع “وطنا اليوم” أبرز عن يفغيني بريغوجين رئيس شركة فاجنر.

يفغيني بريغوجين، هو رئيس شركة فاجنر العسكرية الروسية، وكان أحد أبرز القادة الروس ظهورا في الحرب الروسية الأوكرانية.

بريغوجين يملك من العمر 62 عاما، وكان يسمى «طباخ بوتين»، بسبب تعاقد شركته مع الكرملين لتقديم خدمات التموين للجيش الروسي وإمداد الطعام لمناسبات الكرملين.

وُلد يفغيني وترعرع في مدينة سان بطرسبرغ.

ودخل بريغوجين في خلاف علني مع وزارة الدفاع الروسية حول الخطط العسكرية وإمدادات الذخائر.

وبعد قضائه عقوبة السجن لفترة طويلة في ثمانينات القرن الماضي، بدأ بريغوجين في بيع النقانق في مسقط رأسه، وسرعان ما شرع في زيادة أسهمه في سلسلة متاجر، ليفتتح في نهاية المطاف مطعمه وشركته الخاصة لخدمات التموين والضيافة.

حقق مطعمه شعبية بسبب طعامه الشهي وسرعان ما استضاف كبار الشخصيات في المدينة ومنهم بوتين الذي كان نائباً لرئيس بلدية مدينة سان بطرسبرغ آنذاك.

وبعدها فازت شركته (كونكورد) لخدمات التموين بعقود التوريد للحكومة لترتقي بعملياتها التشغيلية إلى مستوى أكبر بكثير.

وقال بريغوجين في سبتمبر الماضي، إنه أسس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة في 2014، وهو العام الذي ضمت فيه روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وقدمت «فاغنر» الدعم أيضاً للانفصاليين المدعومين من روسيا الذين سيطروا في 2014 على جزء من منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وسيطرت «فاغنر» على مدينة باخموت شرق أوكرانيا بعد قتال يعد من أكثر المعارك دموية خلال الحرب، لكن بريغوجين، خلال المعركة، دخل في صدام مع القيادة العسكرية الروسية، ووجه سهام هجومه ضد وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف.

ودخل في صدام مباشر مع السلطات الروسية، بهدف إطاحة القيادة العسكرية الروسية، متهماً إياها بقتل أعداد كبيرة من عناصره.