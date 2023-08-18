مدير هيئة الاعلام بين مقال سابق له تحت عنوان ” إحتراف التفاهة ” و ” باربي”

مدير هيئة الاعلام بين مقال سابق ” احتراف التفاهة ” و ” باربي”

وطنا اليوم – خاص – في ظل حالة الجدل التي أثيرت حول إقرار هيئة الاعلام للفيلم المثير للجدل “باربي” والذي منعته دول كثيرة عربية واجنبية كان اخرها لبنان لما يحمل الفيلم من مقاطع وإيحاء خارجة عن العادة والمألوف وخارج عن تقاليد المجتمع الاردني .

مدير هيئة الاعلام المحامي بشير المومني لم يوضح سبب هذا القرار المفاجئ رغم منع الفيلم حتى في بعض الدول الاجنبية ، الامر الذي يعيد الى الاذهان مقال للمومني كتبه في 26 ايلول 2022 اي قبل توليه منصب مدير هيئة الاعلام حمل العنوان ” احتراف التفاهة ” جاء فيه حينها :



منذ شهر تقريبا وانا احاول كتابة مقال بعنوان

( احتراف التفاهة ) ..

وكلما أمسك القلم لا اعرف من أين أبدأ والى أين سأنتهي وكيف يمكن ان اوصل فكرة للفيلسوف آلان دونو بعبارات مختزلة لكتاب من اربعمئة صفحة بعنوان ( نظام التفاهة ) وكيف يرتبط ذلك مع منظومة هندسة الاعتقاد والعمليات النفسية التي تتجاوز ما يتحدث عنه وولفانغ كريغر حول امكانات دول واجهزة معقدة في كتابه ( تاريخ المخابرات ) والذي يقع في ستمئة صفحة وكيف أن العلوم المغلقة غير المتاحة للكافة تستلزم اجتهادا يتجاوز كتبا مرجعية مثل الامير لميكافيلي وكفاحي لزعيم الرايخ النازي والبروتوكولات وصولا الى اهداف ما بعد تحطيم الدولة والحدود في ( ادارة التوحش ) لابي بكر ناجي وتقاطع ذلك كله مع نظرية ( الفوضى تحت السيطرة ) بعد انتهاء نظرية ( الفوضى الخلاقة ) وصولا لقمة التوحش الرأسمالي الليبرالي باعتبار التفاهة منتج يخدم اغراض واهداف السوق وكل ذلك مطلوب مني ان اوصله بشكل مقنع لقاريء معبأ بالسخف ويعيش التفاهة كنمط حياة او مسؤول صدفة لا يقرأ وبمقال لا يتجاوز خمسمئة كلمة !!

قد استطيع جمع كتاب الفلسفة الصينية في الحكم بعبارة ( رحمة الحاكم تورث الشرف )

وقد استطيع التعليق استنتاجا والصاق غلاف فوق غلاف نظام التفاهة مستعينا بفلسفة مونتسكيو بالقول أن الحرية واجب لا يستقيم إلا بحمايته من الرذيلة وقد ازعم بأن ادارة التوحش والبروتوكولات وكفاحي صنيعة استخبارية بامتياز وقد استطيع المقارنة ما بين حتى الاخلاقيات الرفيعة التي تحلى بها ميكافيلي مقابل ما يحصل اليوم من جنون يتجاوز نطاق التاريخ نفسه ليصنع تاريخا فريدا غير مألوف انتقل من مرحلة عولمة التفاهة والعبث بالقيم الى رقمنة التفاهة واخذ التغذية الراجعة منها في دراسات واتجاهات السوق وميل وتهافت الناس فرادى ومجتمعات لمستوى استخدمت فيها القيم لنقض الاخلاق !

لكن كيف يمكن لي أن اقنع ابني وبما لي عليه من شوكة بأن الموسيقى تغيرت وبأن ما يهتز له رأسه طربا هو ضرب من ضروب الانحطاط والابتذال ونتيجة تأثيرات اللاوعي !!؟؟

بصراحة عجزت واخفقت في تحليل منظومة احتراف التفاهة مصدرا وشكلا ونتيجة ومواجهة فأنا الآن اكتب وانت الآن تقرأ وكلانا نستخدم بعض أدواتها نشرا وقراءة !!

نحن مرغمون على التفاهة ومرغمون على افساد الذوق العام والخاص ومرغمون على العبث بالمفاهيم الجوهرية ومرغمون على تغيير الفلسفة الوجودية من حالة الرسالة لاحط اشكال العبودية المادية التي جعلنا منها اوثانا نعبدها بطريقة سخيفة تافهة ايضا ففي السابق كان الوثنيون يحترمون آلهتهم ويقدسونها اما اليوم فآلهتنا تضحكنا ونضحك معها وتضحك علينا وجميعنا ( نتسلى ) بعلكة العين ..

كان العبيد سابقا يدفع لهم اسيادهم ثمن عبوديتهم ولو بطعام بطنهم واليوم صرنا ندفع من جيوبنا ثمن عبوديتنا لآلهة التفاهة ..

هل تعتقدون انه امر سهل !

وبعد تذكير المومني بمقاله “احتراف التفاهة” نضع المومني بين تبرير الأسباب الموجبة لإقرار باربي رغم أنه صاحب عبارة احتراف التفاهة ، المومني بين باربي وبين احتراف التفاهة لايزال صامتاً عن الاسباب والنتائج من وراء ” باربي”، رغم تصريحات للهيئة صدرت على عدة مواقع إخبارية بإقرار الفيلم ولكن تحت عنوان صرح مصدر فضل عدم ذكر اسمه .