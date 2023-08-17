بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الأمن العام: مداهمة وإلقاء القبض على أخطر تجار مخدرات في الجنوب

منذ ساعة واحدة
الأمن العام: مداهمة وإلقاء القبض على أخطر تجار مخدرات في الجنوب

وطنا اليوم: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية داهمت قبل قليل مطلوب مصنف بالخطر جداً والمسلح في إحدى مناطق البادية الجنوبية بعد تحديد مكان وجوده.

وأضاف أنّ المطلوب متوارٍ عن الأنظار منذ مدّة طويلة وبحقه عدة طلبات أمنية بقضايا مخدرات إضافة إلى حكم غيابي بالسجن 15 عاما على إثر ضبط نصف مليون حبة مخدرة تعود له في قضية سابقة ويصنف بأكثر تجّار المخدرات نشاطاً ضمن اقليم الجنوب والبادية الجنوبية.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من ادارة مكافحة المخدرات كان قد تولى منذ أسابيع متابعة ذلك المطلوب وجمع المعلومات حوله لحين تحديد مكانه اليوم ومداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:11

وزير الخارجية السعودي: السعودية وإيران تتطلعان لتعزيز العلاقات الثنائية

23:02

إبراهيم عبدالمجيد القيسي يكتب: مجرد استراحة محارب

22:49

نزوح 5 مليون سوداني من الخرطوم لباقي المدن وزيادة المعدلات الفقر بنسبة 80%

22:41

وزارة الري تنفذ برنامج لترشيد استهلاك المياه بمدينة الحسن الرياضية في إربد

22:36

جامعة الأميرة سمية تكرم الفائزين في برنامج “من باحث إلى مبتكر” R2I

22:32

الأهلي يتعادل مع سحاب في دوري المحترفين لكرة القدم

21:18

بني مصطفى: الحكومة تعمل انسجامًا مع التوجيهات الملكية لربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث

21:07

وزير السياحة يزور قلعة القطرانة ومركز الزوار

21:01

الإحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة ابتدائية للفلسطينيين في الضفة الغربية

20:56

الأمم المتحدة تدعو إلى توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية في ميانمار

20:53

ختام فعاليات مسابقة “The Thunder” لرمايات الأسلحة الخفيفة

20:52

أونروا تدعو المسلحين إلى إخلاء منشآتها في مخيم عين الحلوة

وفيات
شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023