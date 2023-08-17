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وزير السياحة يزور قلعة القطرانة ومركز الزوار

منذ ساعة واحدة
وزير السياحة يزور قلعة القطرانة ومركز الزوار

وطنا اليوم: زار وزير السياحة والآثار مكرم القيسي،اليوم الخميس قلعة القطرانة ومركز الزوار، واطلع على أعمال الصيانة والترميم والخدمات المقدمة في المركز.

ووجه الوزير القيسي، خلال الزيارة التي رافقه بها مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، بإعادة تطوير المركز، إلى جانب تشغيل المحال والمطاعم وتوفير التجارب المختلفة من خلال المجتمع المحلي والجمعيات بالمنطقة.

وأكد الوزير القيسي، على ضرورة توفير المزيد من اللوحات التفسيرية في القلعة، مبيناً أهمية وحيوية مشروع قلعة القطرانة السياحي كونه يقع على طريق دولي ويشكل نقطة جذب سياحي للمنطقة.

وأشار إلى دعم الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لتسويق المواقع السياحية والعمل على تطويرها من خلال تصورات أبناء المجتمع المحلي، لافتاً أن الوزارة تسعى دائماً للتعاون مع المجتمعات المحلية لخدمة الوطن، وبما ينعكس إيجاباً على زيادة مداخيل أبناء المجتمع المحلي من خلال العمل بالقطاع السياحي.


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