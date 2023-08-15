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الوحدات يخسر أمام شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا

منذ 3 ثواني
الوحدات يخسر أمام شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا

وطنا اليوم: خسر فريق الوحدات لكرة القدم أمام شباب الأهلي الإماراتي بـ 3 أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهم على ستاد راشد بدبي، اليوم الثلاثاء، ضمن الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال آسيا.

وانتقل الوحدات في أعقاب الخسارة للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي، على أن تحدد مبارياته لاحقا، فيما تأهل شباب الأهلي لمواجهة النصر السعودي في العاصمة السعودية الرياض، في الدور الإقصائي من البطولة القارية.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل بالدقيقة 57، عن طريق لاعبه الأوزبكي عزيز جانييف، وعزز رينان فيكتور، تقدم شباب الأهلي بهدف ثانٍ من رأسية قوية في الدقيقة 64، فيما احرز مؤنس دبور، الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 87.


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