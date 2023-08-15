بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

الهيئة المستقلة تسيطر على المشهد السياسي ،،،

منذ 7 دقائق
الهيئة المستقلة تسيطر على المشهد السياسي ،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،

يبدوا أن الهيئة المستقلة للإنتخاب سيطرت على المشهد السياسي من حيث السرعة والتوسع أفقياً بنشر التوعية السياسية المحدثة بموجب منظومة التحديث السياسي التي حملت قانونين جديدين للأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية ، وتميزت هذه الأنشطة التوعوية والتدريبية بنوعيتها الريادية ، وشملت هامشاً واسعاً وكبيراً من الشباب والمرأة ، بعدما حققت نجاحاً فائقاً بإنجاز مهمة تصويب أوضاع الأحزاب السياسية التي كانت مرخصة بموجب القانون القديم ، علاوة على ترخيص الأحزاب الجديدة ضمن الفترة الزمنية التي أتيحت لها بموجب القانون الجديد ومدتها عام واحد، حيث أنهت المهمة بكل سلاسة ويسر ، وتجاوب سريع مع الأحزاب ، وتمكنت من حضور كافة المؤتمرات التأسيسية لها والتي كانت أحياناً تعقد شبه يومي، بدون أي مخالفات أو أخطاء أو ملاحظات، وهذا التميز في النجاح يعود لخبرة وحرفية ومهنية رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة والكادر الفني والإداري لديها ، والعمل فيما بينهم بروح الفريق المتجانس والمتناغم ، كما أنها تفوقت على بعض الوزارات والمؤسسات المعنية في هذا الجانب وتقدمت عليهم، ما دفعها وقادها إلى السيطرة على المشهد السياسي ، وتهافت مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد إلى إبرام اتفاقيات تعاون فيما بينهما لعمل برامج تدريبية وتوعوية وورش عمل مشتركة لتثقيف وتدريب الطلبة على المشاركة الحزبية والسياسية ومن ثم الإنتخابات ، وبقي لديها الآن مهمة هامة وصعبة يتطلب منها بذل جهود مضاعفة وحذرة ، ألا وهي الإنتخابات النيابيه القادمة، كونها أول إنتخابات سوف تجري بموجب القانون الجديد ، وفيها قائمتين محلية ووطنية للأحزاب ، ولهذا عليها التمعن والتأني في إختيار الكوادر البشرية التي ستقوم بإدارة وتنظيم وتنفيذ هذه الإنتخابات بعناية فائقة ، وأن تمكن هذه الكوادر وتدربهم تدريباً جيداً ومتقدماً حتى لا يحدث أي خلل يثير الشبهات والريبة في عملية سير الإنتخابات ونتائجها كونها أول انتخابات تجري بموجب هذا القانون، علاوة على إتساع الدائرة الإنتخابية إلى الضعف، وإختصار عدد الدوائر الإنتخابية مما زاد في عدد الناخبين بنفس الدائرة الإنتخابية ، وبإعتقادي أن الهيئة قادرة ومتمكنة من إنفاذ هذا المهمة بنجاح وتفوق، لخبرتها التي اكتسبتها عبر الإنتخابات السابقة التي أشرفت عليها وأدارتها بكفاءة واقتدار ، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح ، وللحديث بقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:34

عقد مذكرة تفاهم بين جمعية وكلاء السياحة والسفر والملكية الأردنية 

20:56

أمطار غزيرة في معان والشيدية

20:41

بعد خسارته من أهلي دبي .. الوحدات ينتقل لكأس الاتحاد الآسيوي

20:18

وزير الداخلية : منظومة التحديث السياسي هي رؤية الملك

20:13

بحث جهود تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الأردن والعراق

20:08

طائرات مسيرة ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد إطلاق العيارات النارية

20:04

الحكومة: تعيين غير مسبوق للنساء بمناصب قيادية عليا العامين الماضيين

19:38

برنامج التمريض في الجامعة الألمانية الأردنية: طريقك نحو مستقبل أفضل‎

19:26

جرذان وأعطال محرجة .. لغز طائرات المسؤولين الألمان

19:19

النيابة العامة تأمر بملاحقة مطلقي النار احتفالا بالتوجيهي

19:15

الأردن وسوريا يتوافقان على مواصلة التشاور والتنسيق

19:13

مكافحة المخدرات تلقي القبض على 13 تاجراً ومروجاً

وفيات
وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023وفيات الأحد 13-8-2023