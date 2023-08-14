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الشوبكي: المواطن سيلمس اثر موجة الحر في فاتورة الكهربا

منذ 3 ثواني
الشوبكي: المواطن سيلمس اثر موجة الحر في فاتورة الكهربا

وطنا اليوم: أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال والطاقة، عامر الشوبكي ، أن الموجة الحارّة التي تؤثر على المملكة منذ ثلاثة أيام سيكون لها انعكاس سلبي على فواتير كهرباء المواطنين، وستزيد الأعباء عليهم فوق معاناتهم من البطالة والفقر وارتفاع نسب التضخم والفوائد البنكية.

وأضاف الشوبكي أن الحمل الكهربائي الأقصى تخطى 4200 ميجاواط بسبب الاستهلاك الزائد على الكهرباء نتيجة تشغيل المكيفات لفترات طويلة، ورغم ذلك فإننا لم نشهد انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي خلال موجة الحر، لافتا إلى تحسّن أداء شركات توزيع الكهرباء خلال الفترة الماضية.

ولفت الشوبكي إلى أنه ورغم ارتفاع الطلب على الكهرباء، إلا أن بعض محطات التوليد المتعاقد معها، والتي تحصل على مبالغ مالية تحت عنوان “بدل استطاعة” لم تقم بفعل أي شيء يمكن للمواطن أن يلمس أثره.

وأشار الشوبكي إلى أن قطاع الطاقة في الأردن يحتاج إلى إعادة تنظيم وبخاصة قطاع الكهرباء، حيث تتوزع المهام بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة ووزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية الحكومية ، ما نتج عنه تداخل الصلاحيات، الامر الذي يستدعي دمج الهيئة مع الوزارة او العكس.


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