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الأمن العام يتلف كميات من المواد المخدرة ضبطت في 1045 قضية.

منذ 6 ساعات
الأمن العام يتلف كميات من المواد المخدرة ضبطت في 1045 قضية.

وطنا اليوم: أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام كميات من المواد المخدرة التي ضُبطت في (1045) قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وتراوحت ما بين الاتجار والحيازة والتهريب.

وشملت الكميات التي تم اتلافها (1000) كغم من مادة الحشيش و (75) غم من مادة الهيروين و (80) كغم من مادة الماريجوانا و(1) كغم من مادة الحشيش الصناعي و(12.500.00) حبة كبتاجون و(57,000) حبة مخدرة و (1.500) كغم من الكريستال و(4.500) من مادة بودرة الجوكر.

وتعمل مديرية الأمن العام ومن خلال تنفيذ استراتيجياتها الأمنية وخططها العملياتية على مدار الساعة في كافة مناطق المملكة والمعابر الحدودية لمنع دخول المخدرات ومرورها داخل الأراضي الأردنية او تداولها، لما تسببه هذه الآفة من هدم للمجتمعات وتهديد على حياة الافراد، حيث ان الجهد المبذول جاء بالتنسيق العملياتي عالي المستوى مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الامنية والجمارك العامة للوقوف سداً منيعاً ضد افة المخدرات.

يشار الى ان عملية الإتلاف تمت بأشراف لجنة خاصة برئاسة المفتش العام العميد صادق العوران ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدعي عام محكمة أمن الدولة.


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