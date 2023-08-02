مجلس النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب الأربعاء، مشروع قانون السير لسنة 2023 بمجمله.

وشهدت الجلسة عدد من المداخلات النيابية التي ركزت أغلبها على ما يتعلق بمخالفات السير عند قيادة المركبة تحت تأثير الكحول والمخدرات.

وطالب عدد من النواب بتشديد العقوبات على قيادة المركبات تحت تأثير المخدرات والكحول.

وأضاف النواب خلال مناقشة مشروع قانون السير لعام 2023، الأربعاء، أن الحوادث التي تنجم عن بعض المواطنين أثناء قيادة المركبات تحت تأثير المخدرات والكحول تعتبر حوادث خطيرة ويجب عدم التهاون في هذا الأمر.

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن التعديل على قانون السير لعام 2023 يأتي بسبب ارتفاع معدل الحوادث المرورية في الأردن والإصابات الناجمة عنها وزيادة عدد المخالفات المسجلة.

وبين الفراية أنه سُجلت في الأردن العام الماضي 169 ألف حادث سير نتج عنها 11,510 إصابة بشرية و562 وفاة.

وأفاد بأنه حتى نهاية تموز من العام 2023، توفي 338 شخصا بحوادث مرورية