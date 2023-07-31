بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

بتوجيهات ملكية.. إرسال طائرة مزودة بفريق طبي لإخلاء مواطن أردني من السعودية

منذ ساعة واحدة
بتوجيهات ملكية.. إرسال طائرة مزودة بفريق طبي لإخلاء مواطن أردني من السعودية

وطنا اليوم: بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية وقائد سلاح الجو الملكي، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بفريق الإخلاء الطبي الجوي التابع لطبابة سلاح الجو، أشرف على إخلاء مواطن أردني إلى مدينة الحسين الطبية بعد تعرضه لحادث سير في المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس فريق الطوارئ بالإنابة المقدم الطبيب أشرف أبو عودة: “إنه تم إخلاء مواطن أردني إلى مدينة الحسين الطبية، إثر تعرضه لحادث سير في المملكة العربية السعودية، وسيتم تقييم حالته الصحية في الطوارئ، وعمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية اللازمة، وإدخاله إلى القسم المعني في مدينة الحسين الطبية للمتابعة”.

وعبر ذوو المواطن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:35

سارة طالب السهيل تكتب: لماذا يجب أن يكون الأردن وجهتك الأولى؟

22:18

“ميقاتي”: الحكومة تتابع مع الجيش الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة

22:10

بني مصطفى: الأردن مضى بخطوات جادة في مجال دمج ذوي الإعاقة

22:04

السعودية تعلن وصول أولى رحلات الحجاج لأداء العمرة

21:58

استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم

21:49

بني مصطفى: الأيتام وفاقدي السند الأسري من أهم الفئات التي تحرص الوزارة على رعايتها

21:46

الأمم المتحدة تدين التفجير الانتحاري في باكستان

21:40

سويديان يحرقان نسخة من المصحف أمام البرلمان في ستوكهولم

21:35

بسبب الإنقلاب العسكري.. برلين تعلق مساعداتها للنيجر

20:49

رئيس الوزراء: القطاع الخاص شريك في إيجاد الحلول لمشكلة البطالة

20:42

البكالوريوس في القانون للناشر محمد احمد حيف صاحب دار المسيرة

20:38

العراق يتخلص من مرض خطير يسبب العمى

وفيات
وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023