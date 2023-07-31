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#عاجل تشطب من المحضر .. الرياطي يوجه اتهامات للقضاء على غرار قضية المعلمين

منذ ساعة واحدة
#عاجل تشطب من المحضر .. الرياطي يوجه اتهامات للقضاء على غرار قضية المعلمين

وطنا اليوم:رفض رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ، ما جاء ضمن مضمون كلمة النائب حسن الرياطي ، واتهام القضاء بالرضوخ لضغوطات الأجهزة الأمنية في قضية نقابة المعلمين.
وشدد الصفدي في رده على الرياطي، خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المحاكم الشرعية لسنة 2022، اليوم الإثنين، أن القضاء الأردني يتمتع باستقلال تام ولا يرضخ لأي سلطة أخرى أو ضغوطات.
ووافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، على شطب كلمة الرياطي من محضر الجلسة، مما خلق جلبة ومطالبة الصفدي بضرورة الالتزام بالمصطلحات واستقلالية السلطات
وقاطع الصفدي كلمة النائب حسن الرياطي التي قال فيها إن إحالة القضاء للاستيداع لا يجوز، مذكراً بما حصل في نقابة المعلمين.
وقال الرياطي: “نخشى من مجزرة تقاعدات كما حصل في صفوف المعلمين بناء على توجيهات الأجهزة الأمنية”


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